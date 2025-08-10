19 AUGTUESDAY2025 11:39:08 AM
अनिरुद्धाचार्य का फिल्म इंडस्ट्री पर तीखा हमला: बॉलीवुड ने श्रीकृष्ण पर सवाल उठाए, तब किसी ने विरोध नहीं किया'

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 10 Aug, 2025 11:12 AM
नारी डेस्क:  कथावाचक अनिरुद्धाचार्य हाल ही में अपने एक विवादित बयान को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुए। उन्होंने अपनी कथा के दौरान 25 साल की लड़कियों को लेकर एक अभद्र टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद लोग उनकी आलोचना करने लगे। हालांकि, उन्होंने इस बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है, लेकिन अब उन्होंने एक इंटरव्यू में बॉलीवुड पर सीधा निशाना साधा है।

 विवादित बयान पर दी सफाई

 अनिरुद्धाचार्य ने सफाई देते हुए कहा कि अगर उनके शब्द गलत थे तो प्रेमानंदी जी महाराज के वही शब्द क्यों स्वीकार्य माने गए? उन्होंने कहा –"अगर मैं गलत हूं तो क्या श्रीकृष्ण के खिलाफ जो बातें बॉलीवुड ने कीं, वह सही थीं? उस समय विरोध क्यों नहीं हुआ?"

बॉलीवुड पर गंभीर आरोप

अनिरुद्धाचार्य ने बातचीत में बॉलीवुड पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि "बॉलीवुड ने इस देश को अंग्रेजों और मुगलों से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है।" उन्होंने दावा किया कि बॉलीवुड ने बहन-बेटियों को छोटे कपड़े पहनाकर अश्लीलता फैलाई और समाज को गुमराह किया। उन्होंने सवाल उठाया कि "क्या महिलाओं को इसका विरोध नहीं करना चाहिए था?"

PunjabKesari

 रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट पर नाराजगी

अनिरुद्धाचार्य ने बिना नाम लिए रणवीर सिंह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि "बॉलीवुड में एक ऐसा भी है जिसने पूरे कपड़े उतारकर फोटो खिंचवाई, मैंने उसका विरोध किया। क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए था?"

गुटखा और जुआ ऐप्स के प्रचार पर भी उठाए सवाल

कथावाचक ने यह भी आरोप लगाया कि बॉलीवुड के कई सितारे गुटखा का प्रचार करते हैं, जुआ और रमी जैसे ऑनलाइन गेम ऐप्स को प्रमोट करते हैं, जो समाज पर बुरा असर डालते हैं। उन्होंने पूछा  "ऐसे विज्ञापनों के खिलाफ कोई कुछ क्यों नहीं बोलता?"

अनिरुद्धाचार्य ने अपने बयान पर माफी तो मांगी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि उनका इरादा समाज की गिरती नैतिकता और बॉलीवुड के दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाने का था। उनका कहना है कि अगर धार्मिक लोगों के शब्दों पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया होती है, तो बॉलीवुड की अश्लीलता और गैर-जिम्मेदाराना हरकतों पर भी वैसी ही प्रतिक्रिया क्यों नहीं होती?  

