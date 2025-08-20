कॉलेज के दिनों में भारती सिंह के साथ हुई छेड़छाड़, बोलीं – तब गुड टच और बैड टच का फर्क नहीं पता था

नारी डेस्क: कॉमेडी की दुनिया की क्वीन भारती सिंह हमेशा अपनी मजेदार अदाओं से दर्शकों का दिल जीतती हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक दर्दनाक किस्सा साझा किया है। भारती ने बताया कि कॉलेज के दिनों में उनके साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ हुई थी, लेकिन उस वक्त उन्हें गुड टच और बैड टच का फर्क समझ में ही नहीं आता था।

राज शमानी से बातचीत में किया खुलासा

भारती सिंह ने बिज़नेस मोटिवेटर राज शमानी के साथ बातचीत में इस घटना के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि उस समय उनके पास पैसे नहीं थे और वे कॉलेज के दौरान कॉमेडी स्किट करने जाती थीं। भारती ने कहा – "उस वक्त समझ ही नहीं आता था कि क्या हो रहा है। आजकल बच्चों को गुड टच और बैड टच सिखाया जाता है, लेकिन हमें कोई नहीं बताता था।"

बस में हुई थी घटना

भारती ने आगे बताया कि यह घटना कॉलेज जाने के दौरान बस में हुई थी। वह सुबह 5 बजे की बस पकड़ती थीं, जिसमें ज़्यादातर दूध वाले और आम लोग सफर करते थे। बस में इतनी भीड़ होती थी कि खड़े रहने की भी जगह नहीं होती थी। डेढ़ साल तक उन्हें यह समझ ही नहीं आया कि कोई उन्हें गलत तरीके से छू रहा है। भारती ने कहा, “जब किसी ने कसकर पकड़ा तब समझ आया, लेकिन तब भी मैंने सोचा कि शायद वो गिर रहा होगा और गलती से ऐसा हो गया होगा।”

जागी ‘असली भारती’

जब भारती को धीरे-धीरे गुड टच और बैड टच का मतलब समझ आने लगा, तब उन्होंने खुद के लिए आवाज उठाई। उन्होंने कहा, “मां और बहनों से भी इस बारे में बात नहीं होती थी, सबको शर्म आती थी। लेकिन जैसे ही समझ आया, मेरे अंदर की असली भारती जागी। मैंने बहुत कोहनियां मारीं। अपने से बड़े-बड़े लड़कों को भी सबक सिखाया। भले बाद में मेरे हाथ कांपे, लेकिन मैंने कभी सहा नहीं।”

अब जी रही हैं खुशहाल जिंदगी

आज भारती सिंह एक सफल कॉमेडियन हैं और आलीशान जिंदगी जी रही हैं। उन्होंने राइटर हर्ष लिंबाचिया से शादी की है और उनका एक बेटा है, जिसका नाम गोला है। भारती का यह किस्सा बताता है कि ज़िंदगी में मुश्किलें चाहे जितनी आएं, इंसान अगर हिम्मत रखे तो हर हालात से बाहर निकल सकता है।

भारती सिंह की यह कहानी समाज को यह संदेश देती है कि बच्चों को बचपन से ही गुड टच और बैड टच की सही जानकारी देना ज़रूरी है, ताकि वे ऐसी स्थितियों में खुद को सुरक्षित रख सकें।