बेहद दुखद खबर: इंडस्ट्री ने खोया चमकता सितारा, नींद में आया हार्ट अटैक 53 साल की उम्र में निधन

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 20 Aug, 2025 09:32 AM
 नारी डेस्क: मलयालम फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर और मिमिक्री आर्टिस्ट पाला सुरेश का 53 साल की उम्र में निधन हो गया। नींद में ही उन्हें हार्ट अटैक आया और जब तक अस्पताल ले जाया गया, तब तक काफी देर हो चुकी थी। पिछले कुछ दिनों से पाला सुरेश का इलाज कोट्टायम मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। हाल ही में वह अपने किराए के घर में बेहोश पाए गए। परिवार के लोग उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

नींद में आया हार्ट अटैक

डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार, पाला सुरेश को सोते समय दिल का दौरा पड़ा था। अचानक हुई इस घटना ने उनके परिवार, दोस्तों और फैंस को गहरा सदमा दिया है।

मिमिक्री से बनाई पहचान

पाला सुरेश को लोग उनकी मिमिक्री परफॉर्मेंस के लिए खूब जानते थे। उन्होंने लगभग तीन दशक तक स्टेज पर अपनी कला से दर्शकों को खूब हंसाया और मनोरंजन किया। वह खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी की मिमिक्री करने के लिए मशहूर थे। उनकी परफॉर्मेंस इतनी असली लगती थी कि लोगों को सचमुच ओमन चांडी की झलक दिखने लगती थी।

ये भी पढ़ें:  कभी डिप्रेशन में बेचना पड़ा था सबकुछ, आज हैं करोड़ों के मालिक

फिल्मों और टीवी में भी चमके

स्टेज परफॉर्मेंस के अलावा पाला सुरेश ने फिल्मों और टीवी में भी अपना नाम बनाया। साल 2013 में आई फिल्म ‘एबीसीडी: अमेरिकन बॉर्न कन्फ्यूज्ड देसी’ में उनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया। इसके अलावा उन्होंने कई टीवी शोज़ और फिल्मों में छोटे लेकिन असरदार रोल किए।

परिवार में गम का माहौल

पाला सुरेश मूल रूप से कोट्टायम जिले के वेल्लिलप्पल्ली के रहने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी दीपा और दो बेटे देवानंद और देवकृष्ण हैं। पिता के अचानक निधन से परिवार टूट गया है।

इंडस्ट्री और फैंस में शोक

पाला सुरेश के निधन की खबर के बाद पूरी मलयालम इंडस्ट्री शोक में है। सोशल मीडिया पर उनके फैंस और साथी कलाकार लगातार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पाला सुरेश का जाना न सिर्फ उनके परिवार के लिए, बल्कि मलयालम इंडस्ट्री के लिए भी बड़ी क्षति है। उनकी मिमिक्री और परफॉर्मेंस हमेशा दर्शकों के दिलों में जिंदा रहेंगी।   

 

