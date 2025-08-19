26 AUGTUESDAY2025 2:53:07 PM
कभी डिप्रेशन में बेचना पड़ा था सबकुछ, आज हैं करोड़ों के मालिक

 नारी डेस्क: 20 अगस्त को अपना जन्मदिन मनाने जा रहे एक्टर रणदीप हुड्डा की जिंदगी सिर्फ चकाचौंध से नहीं भरी, बल्कि इसके पीछे एक गहरा संघर्ष और दर्द भी छिपा है। आज भले ही रणदीप करोड़ों की संपत्ति के मालिक हों, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास कुछ भी नहीं था  न काम, न पैसा और न ही उम्मीद।

कई सालों तक नहीं मिला काम, सेट पर भी नहीं गए

रणदीप हुड्डा ने Humans of Bombay को दिए एक इमोशनल इंटरव्यू में बताया कि उनके करियर के शुरुआती और मध्य दौर में लंबे समय तक उन्हें काम नहीं मिला। उन्होंने कहा "मेरी 23 साल की करियर जर्नी में से 11 साल ऐसे बीते, जब मैं सेट पर नहीं गया। कभी-कभी एक साल में एक भी शूटिंग नहीं होती थी।" इस लंबे खाली समय में उन्होंने अपना बहुत कुछ खो दिया पैसों की किल्लत इतनी थी कि उन्हें अपनी निजी चीजें तक बेचनी पड़ीं।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 घोड़ा तक बेचना पड़ा, पर वापस ले आए

रणदीप को घोड़ों से बेहद लगाव है, लेकिन आर्थिक हालात इतने खराब हो गए थे कि उन्होंने अपना पसंदीदा घोड़ा 'रणजी' तक बेच दिया। हालांकि बाद में खुद को रोक नहीं सके और घोड़े को दोबारा खरीद लाए। उन्होंने बताया "वो मेरे लिए बहुत भावनात्मक था। मैंने रणजी को बेचा, लेकिन खुद को संभाल नहीं पाया और उसे वापस ले आया।"

 डिप्रेशन की गिरफ्त में आए रणदीप

स्ट्रगल इतना गहरा था कि रणदीप डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने कहा "मुझे लगने लगा कि मेरी जिंदगी आधी हो चुकी है। काम नहीं था, वजन बढ़ने लगा, और मैं अंदर से टूट चुका था।" उनका कहना है कि इस दौर में उनके माता-पिता भी काफी चिंता में रहते थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। "मैं गुरुद्वारे गया, माफी मांगी और फिर खुद को दोबारा खड़ा किया।"

‘बैटल ऑफ सारागढ़ी’ के लिए 3 साल रखी दाढ़ी, फिल्म नहीं बनी

रणदीप ने पूरी मेहनत से 'द बैटल ऑफ सारागढ़ी' फिल्म के लिए 3 साल तक दाढ़ी रखी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह फिल्म कभी पूरी नहीं हो सकी। इसके बावजूद उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अब हैं 70-80 करोड़ की नेटवर्थ के मालिक

स्ट्रगल और दर्द की इस लंबी यात्रा के बाद आज रणदीप हुड्डा एक सफल और संपन्न अभिनेता हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति करीब 70 से 80 करोड़ रुपये है। वह एक फिल्म के लिए 5 से 10 करोड़ रुपये तक फीस लेते हैं।

महंगी प्रॉपर्टी और लग्ज़री लाइफस्टाइल

मुंबई में करीब 20 करोड़ रुपये का आलीशान घर है। उन्हें घोड़ों से गहरा लगाव है और उनके पास 6 घोड़े हैं। उनके पास खुद का घुड़सवारी का अस्तबल (स्टेबल) भी है। रणदीप अपना प्रोडक्शन हाउस भी चलाते हैं, जिसके बैनर तले वह हाल ही में 'स्वतंत्र वीर सावरकर' जैसी फिल्म भी ला चुके हैं।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 संघर्ष से सफलता तक की प्रेरणादायक कहानी

रणदीप हुड्डा की कहानी बताती है कि असफलताएं कितनी भी गहरी क्यों न हों, अगर आप हिम्मत ना हारें, तो एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। आज वे न सिर्फ एक सफल अभिनेता हैं, बल्कि लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं।  

