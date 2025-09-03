भारी बारिश का कहर जारी, घरों से बाहर न निकले लोग, IMD ने जारी किया अलर्ट

नारी डेस्क: मौसम ने एक बार फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। राज्य के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी करते हुए लोगों से घरों में रहने और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की अपील की है। वहीं, समुद्र में तेज लहरों और खराब मौसम को देखते हुए मछुआरों को भी समुद्र से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई है।

मौसम विभाग का अलर्ट: घरों से न निकलें, मछुआरे समुद्र से दूर रहें

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि यह बारिश और ज्यादा तेज हो सकती है। विभाग के अनुसार, यह निम्न दबाव वाला क्षेत्र अब और मजबूत हो गया है और 'सुस्पष्ट प्रणाली' (Well-marked low pressure area) में बदलने की संभावना है। इससे राज्य के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।

#Advisory | Today, between 3 PM to 7 PM, Gurugram recorded heavy rainfall of over 100 mm. 🌧️



📢 The Indian Meteorological Department (IMD) has issued an Orange Alert for Heavy to Very Heavy Rainfall on 02-09-2025.



➡️ In view of the forecast:

✅ All corporate offices & private… pic.twitter.com/xCC1pmoKlF — DC Gurugram (@DC_Gurugram) September 1, 2025

किन जिलों पर ज्यादा असर पड़ा है?

बारिश से सामान्य जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर जलभराव की समस्या हो गई है। सबसे ज्यादा असर इन जिलों में देखा गया है

बालासोर

भद्रक

कटक

भुवनेश्वर

बोलनगीर

IMD की सख्त सलाह

लोग घर से बाहर न निकलें जब तक जरूरी न हो। मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया गया है, क्योंकि समुद्र की स्थिति बहुत खराब और अस्थिर बनी हुई है।

IMD Rain Alert!



Extremely heavy rain likely in parts of Gujarat (04th & 05th September). Heavy rainfall also expected in Konkan & Goa (September 01st–6th), Marathwada (September 02nd–03rd), Saurashtra & Kutch (September 04th–07th), Madhya Maharashtra (next 7 days).



Residents… pic.twitter.com/xND5XCZdU4 — India Meteorological Department (@Indiametdept) September 1, 2025

आपदा प्रबंधन की तैयारी

ओडिशा के आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने भुवनेश्वर में एक नया ‘डॉप्लर रडार’ लगाने की मंजूरी दे दी है। इससे मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी और अधिकारियों को पहले से तैयारी करने का समय मिलेगा। भविष्य में बालासोर और संबलपुर में भी ऐसी ही सुविधाएं विकसित की जाएंगी।