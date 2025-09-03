05 SEPFRIDAY2025 9:42:22 PM
Nari

भारी बारिश का कहर जारी, घरों से बाहर न निकले लोग, IMD ने जारी किया अलर्ट

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 03 Sep, 2025 04:10 PM
भारी बारिश का कहर जारी, घरों से बाहर न निकले लोग, IMD ने जारी किया अलर्ट

 नारी डेस्क: मौसम ने एक बार फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। राज्य के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी करते हुए लोगों से घरों में रहने और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की अपील की है। वहीं, समुद्र में तेज लहरों और खराब मौसम को देखते हुए मछुआरों को भी समुद्र से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई है।

मौसम विभाग का अलर्ट: घरों से न निकलें, मछुआरे समुद्र से दूर रहें

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि यह बारिश और ज्यादा तेज हो सकती है। विभाग के अनुसार, यह निम्न दबाव वाला क्षेत्र अब और मजबूत हो गया है और 'सुस्पष्ट प्रणाली' (Well-marked low pressure area) में बदलने की संभावना है। इससे राज्य के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।

किन जिलों पर ज्यादा असर पड़ा है?

बारिश से सामान्य जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर जलभराव की समस्या हो गई है। सबसे ज्यादा असर इन जिलों में देखा गया है

बालासोर

भद्रक

कटक

भुवनेश्वर

बोलनगीर

IMD की सख्त सलाह

लोग घर से बाहर न निकलें जब तक जरूरी न हो। मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया गया है, क्योंकि समुद्र की स्थिति बहुत खराब और अस्थिर बनी हुई है।

आपदा प्रबंधन की तैयारी

ओडिशा के आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने भुवनेश्वर में एक नया ‘डॉप्लर रडार’ लगाने की मंजूरी दे दी है। इससे मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी और अधिकारियों को पहले से तैयारी करने का समय मिलेगा। भविष्य में बालासोर और संबलपुर में भी ऐसी ही सुविधाएं विकसित की जाएंगी।  

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it