लोन की किस्त नहीं चुकाई तो बैंक वाले उठा ले गए बीवी, 5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा

नारी डेस्क: उत्तर प्रदेश के झांसी में एक प्राइवेट बैंक द्वारा लोन की रकम वसूलने के नाम पर की गई एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एक प्राइवेट माइक्रो फाइनेंस बैंक ने महिला को लोन की किश्त न चुकाने पर करीब 5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। बैंक ने पति से कहा कि किश्त दो, तभी पत्नी को जाने दिया जाएगा। यह घटना ग्राम बम्हरौली के आजाद नगर मोहल्ले में हुई है। इस मोहल्ले में स्थित एक प्राइवेट समूह लोन देने वाले बैंक ने अपनी हदें पार कर दीं।

क्या हुआ था घटना के दिन?

बाबई रोड, पूंछ निवासी रविंद्र वर्मा की पत्नी पूजा वर्मा को सोमवार दोपहर 12 बजे से बैंक के अंदर जबरन बैठा लिया गया। रविंद्र जब बैंक पहुंचे तो बैंक के कर्मचारियों ने साफ कह दिया कि पैसे दो तभी तुम्हारी बीवी को जाने दिया जाएगा। रविंद्र ने कई बार मिन्नतें कीं लेकिन बैंक वालों ने कोई दया नहीं दिखाई।

अंत में रविंद्र ने 112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाया। पुलिस के पहुंचते ही बैंक के कर्मचारियों के चेहरे का रंग उड़ गया और जल्दी-जल्दी महिला को बैंक से बाहर निकाला गया।

पीड़िता की शिकायत: बैंक एजेंटों पर बड़ा आरोप

पूजा वर्मा ने कोतवाली मोंठ में प्रार्थना पत्र दिया जिसमें बताया कि उसने 40,000 रुपये का लोन लिया था। उसने अब तक 11 किश्तें जमा कर दी हैं। लेकिन बैंक के रिकॉर्ड में केवल 8 किश्तें ही दिखाई दे रही हैं। महिला ने आरोप लगाया कि बैंक एजेंट कौशल और धर्मेंद्र ने उसकी तीन किश्तें हड़प लीं। महिला ने बताया कि बैंक का एक अधिकारी संजय यादव, जो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से हैं, सोमवार को उनके घर भी आए और धमकी देते हुए रकम मांगी। जब उन्होंने मना किया तो पति-पत्नी को जबरन बैंक लाकर घंटों बैठाया गया।

बैंक का पक्ष

बैंक मैनेजर अनुज कुमार, जो कानपुर देहात के रहने वाले हैं, ने कहा कि महिला पिछले 7 महीने से किश्तें नहीं दे रही थी, इसलिए उसे बैंक बुलाया गया था। उन्होंने दावा किया कि महिला अपनी मर्जी से बैंक में बैठी थी।

इस पूरे मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बैंक के स्टाफ, एजेंट और पीड़ित दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है।