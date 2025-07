अहमदाबाद जैसा हादसा: स्कूल कैंपस की इमारत से टकराया वायुसेना का विमान, कई बच्चों की जान गई

नारी डेस्क: बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सोमवार दोपहर एक दुखद हादसा हो गया, जिसने पूरे देश को शोक में डाल दिया। वायुसेना का एक प्रशिक्षण विमान (F-7BGI), जो नियमित उड़ान अभ्यास पर था, तकनीकी खराबी के चलते उत्तरा क्षेत्र के मिलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज की एक इमारत से टकरा गया। हादसे में कई बच्चों की जान चली गई और कुछ घायल भी हुए हैं। वायुसेना का यह ट्रेनिंग फाइटर जेट दोपहर 1:06 बजे ढाका से उड़ान भर चुका था। लेकिन सिर्फ 12 मिनट बाद, दोपहर 1:18 बजे, विमान का संतुलन बिगड़ गया और वह स्कूल की इमारत से जा टकराया।जिस इमारत से विमान टकराया, उसे "प्रोजेक्ट-2" बिल्डिंग कहा जाता है। यह एक दो मंज़िला भवन था जिसमें कई क्लासरूम और शिक्षक कक्ष स्थित थे।

उस समय स्कूल में सामान्य दिनचर्या के अनुसार कक्षाएं चल रही थीं। बच्चों को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में उनकी दुनिया बदलने वाली है। हादसे के समय तीसरी और चौथी कक्षा के छात्र अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विमान के टकराने के बाद इमारत में तेज धमाका हुआ और उसके बाद आग और धुआं फैल गया। आसपास के लोगों और स्कूल स्टाफ ने बच्चों को बचाने की हर संभव कोशिश की।

सरकारी अधिकारियों और आपातकालीन सेवाओं की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और राहत कार्य शुरू किया गया। बांग्लादेश वायुसेना ने पुष्टि की है कि विमान में तकनीकी खराबी आने के कारण यह हादसा हुआ। एक उच्चस्तरीय जांच कमेटी बनाई गई है जो हादसे की पूरी जानकारी जुटाएगी।

