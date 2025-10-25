ये दो ब्लड ग्रुप वाले लोगों का दिमाग चलता है सबसे तेज! रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

नारी डेस्क : अक्सर कहा जाता है कि कुछ लोगों का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके ब्लड ग्रुप से भी आपके दिमाग की तेजी का पता लगाया जा सकता है? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च में यह बात सामने आई कि B+ और O+ ब्लड ग्रुप वाले लोग सोचने-समझने में दूसरों से कहीं आगे होते हैं।

रिसर्च में क्या हुआ खुलासा?

कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 69 लोगों पर अध्ययन किया और पाया कि B+ और O+ ब्लड ग्रुप वालों का दिमाग ज्यादा एक्टिव और रेस्पॉन्सिव होता है। ये लोग किसी भी स्थिति में तेजी से सोचकर निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं।

B+ ब्लड ग्रुप वाले लोगों की खासियत

रिसर्च के अनुसार, B+ ब्लड ग्रुप वालों के मस्तिष्क में पेरिटोनियल और टेम्पोरल लोब के सेरीब्रम अधिक सक्रिय रहते हैं। इसी कारण इनकी याददाश्त मजबूत, एकाग्रता उच्च और विश्लेषण करने की क्षमता बेहतरीन होती है। ये लोग किसी भी चुनौती का सामना शांत दिमाग से करते हैं और जल्दी हार नहीं मानते।

O+ ब्लड ग्रुप वालों का तेज दिमाग

O+ ब्लड ग्रुप वाले लोगों में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे दिमाग तक ऑक्सीजन की सप्लाई अधिक मिलती है। इस वजह से इनकी मेमोरी शार्प होती है और ये लोग समस्या-समाधान में तेज माने जाते हैं। इन्हें नई चीजें जल्दी समझ आ जाती हैं और इनकी कार्यक्षमता भी बेहद प्रभावशाली होती है।

बाकी ब्लड ग्रुप्स के बारे में क्या?

यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर व्यक्ति की इंटेलिजेंस सिर्फ ब्लड ग्रुप पर निर्भर नहीं करती। पर्यावरण, शिक्षा, जीवनशैली और अनुभव भी मानसिक क्षमता को प्रभावित करते हैं। भी ब्लड ग्रुप वाले लोग अपनी मेहनत और सोच से असाधारण बुद्धिमत्ता दिखा सकते हैं।

रिसर्च ने यह साबित किया कि ब्लड ग्रुप का दिमागी क्षमता से कुछ न कुछ संबंध हो सकता है। लेकिन असली तेज दिमाग वही है जो सीखने, सोचने और सुधारने की क्षमता रखता है, चाहे उसका ब्लड ग्रुप कोई भी हो।

