जेल में Vertigo बीमारी से पीड़ित हुए पाक पूर्व प्रधानमंत्री Imran Khan जानिए इस बीमारी की वजह और लक्षण

नारी डेस्क: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इन दिनों लगातार चर्चा में हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उनकी पाकिस्तान की जेल में हत्या की गई, हालांकि यह अभी भी चर्चा और आरोपों का हिस्सा है। इस बीच, इमरान खान की जेल में बिगड़ती स्वास्थ्य स्थितियों पर भी कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं।

जेल में इमरान खान को हुई दो बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं

ब्रिटिश अख़बार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, जेल में रहते हुए इमरान खान को दो प्रमुख स्वास्थ्य दिक्कतें होने लगी थीं

सुनने में दिक्कत (Hearing Issue)

73 साल की उम्र में यह समस्या आम मानी जाती है और इसे जानलेवा नहीं कहा जाता। समय के साथ कई लोगों को आवाजें साफ़ सुनने में मुश्किल होने लगती है।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इन दिनों रावलपिंडी की आदियाला जेल में बंद हैं, लेकिन हाल ही में उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर गंभीर अफवाहों ने देशभर में तनाव बढ़ा दिया है। अफगानिस्तान से लेकर इस्लामाबाद तक सोशल मीडिया पर इमरान खान की कथित मौत की खबरें फैलने लगीं,…

वर्टिगो (Vertigo)

इमरान खान को वर्टिगो की समस्या भी होने लगी थी। वर्टिगो में व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है। कि उसके आसपास सब घूम रहा है। शरीर का बैलेंस बिगड़ रहा है। खड़े होने या चलने में कठिनाई हो रही है। यह दिक्कत कान के भीतरी हिस्से (inner ear) में समस्या होने से होती है। कई बार यह दिमागी समस्याओं, ट्यूमर या स्ट्रोक के कारण भी हो सकती है।

रिपोर्ट्स में मानसिक प्रताड़ना के आरोप भी

कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि इमरान खान को जेल में मेंटल टॉर्चर का सामना करना पड़ रहा था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक

उनकी सेल में 22 घंटे तक बिजली काट दी जाती थी। वे लगातार पसीने से भीगे रहते थे, जिससे उन्हें मानसिक तनाव होता था। यह सब उन्हें मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए किया जा रहा था ऐसा दावा किया गया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस पर लगातार चर्चा होती रही।

वर्टिगो क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं?

वर्टिगो किसी बीमारी का नाम नहीं, बल्कि एक लक्षण (symptom) है। यह तब होता है जब कान के अंदर संतुलन बनाने वाली प्रणाली में दिक्कत आ जाती है।

वर्टिगो के मुख्य लक्षण

बार-बार चक्कर आना

उल्टी या जी मिचलाना

सुनने में परेशानी

कान में झनझनाहट या आवाज

सिरदर्द

मोशन सिकनेस यानी चलती गाड़ी में और ज्यादा चक्कर आना

ऐसा महसूस होना जैसे कान में कुछ भरा हुआ है

इन लक्षणों के कारण व्यक्ति को सामान्य काम करने में भी मुश्किल हो सकती है।