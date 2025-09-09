रेप की नियत से दुकान पर आई बच्ची को जबरदस्ती उठाकर ले गया बुजुर्ग, लीक हुआ वीडियो

नारी डस्क: सोशल मीडिया पर एक बेहद ही शर्मनाक और डरा देने वाली वीडियो सामने आई है। एक बुजुर्ग दुकानदार 11 साल की बच्ची के साथ घिनौना अपराध करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। वह सरेआम बच्ची को उठाकर दुकान के अंदर ले जाता हुआ दिखाई दिया। इस घटना ने मां- बाप की चिंता बढ़ा दी है वह अपनी लड़कियों को अकेले बाहर भेजने में डरेंगे।



यह घटना है यूपी के सहारनपुर की जहां 11 साल की बच्ची गेंहू पिसाने के लिए आटा चक्की पर आई थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया कि पहले तो बुजुर्ग बच्ची ने समान्य बात करता है फिर मौका पाकर उससे छेड़छाड़ शुरू कर देता है। वो कभी बच्ची को खींचता, कभी पकड़ता और फिर बच्ची को लेकर अंदर अंधेरी जगह पर ले जाकर रेप करने की कोशिश करने लगा।



बच्ची खुद को बचाने की बेहद कोशिश कर रही है, लेकिन आरोपी उसे बाहर जाने ही नहीं देता। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों में रोष पैदा हो गया। वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया। आरोपी की तलाश की जा रही है।इस तरह की घटनाओं से लोगों में डर और गुस्सा है।