12 SEPFRIDAY2025 12:53:18 PM
Nari

अभी नेपाल जाने की सोचना भी मत!  काठमांडू आने-जाने वाली सभी फ्लाइट्स सस्पेंड

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 09 Sep, 2025 06:14 PM
अभी नेपाल जाने की सोचना भी मत!  काठमांडू आने-जाने वाली सभी फ्लाइट्स सस्पेंड

नारी डेस्क: एयर इंडिया और इंडिगो ने मंगलवार को दिल्ली और काठमांडू के बीच अपनी उड़ानें रद्द कर दीं, क्योंकि पड़ोसी देश जेन-जेड विरोध प्रदर्शनों के तीव्र दबाव के बाद अराजकता में डूब गया है, जिसके परिणामस्वरूप 19 लोगों की मौत हो गई। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि काठमांडू में मौजूदा स्थिति को देखते हुए, "दिल्ली-काठमांडू-दिल्ली मार्ग पर चलने वाली निम्नलिखित उड़ानें AI2231/2232, AI2219/2220, AI217/218 और AI211/212 आज रद्द कर दी गई हैं।"


काठमांडू आने-जाने वाली सभी उड़ानें  स्थगित

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा- "हम स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं और आगे की जानकारी साझा करेंगे। एयर इंडिया में, हमारे यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।" इंडिगो ने कहा कि काठमांडू में मौजूदा स्थिति को देखते हुए हवाई अड्डे को परिचालन के लिए बंद कर दिया गया है। एयरलाइन ने X पर जारी एक बयान में कहा- "परिणामस्वरूप, काठमांडू आने-जाने वाली सभी उड़ानें फिलहाल स्थगित हैं। अगर आपकी यात्रा प्रभावित होती है, तो आप आसानी से कोई वैकल्पिक उड़ान चुन सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जाकर धनवापसी का दावा कर सकते हैं," ।


नेपाल के पीएम ने पद से दिया इस्तीफा

 इंडिगो ने आगे कहा-  "हम घटनाक्रम पर कड़ी नज़र रख रहे हैं और जल्द से जल्द परिचालन फिर से शुरू करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहे हैं। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम सलाह और अपडेट के लिए हमारे आधिकारिक चैनल देखते रहें। हम सामान्य परिचालन की बहाली की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपके धैर्य और समझदारी की सराहना करते हैं,"।इस बीच, सोमवार को 19 प्रदर्शनकारियों की हत्या के बाद दूसरे दिन विरोध प्रदर्शन तेज़ होने पर नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
 

देश भर में प्रदर्शन जारी


जनरेशन-जेड द्वारा भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की जवाबदेही की मांग को लेकर आयोजित विरोध प्रदर्शन के पहले दिन इतने सारे लोगों की हत्या से क्रोधित होकर, देश भर में प्रदर्शनकारियों ने नेताओं के घरों और सरकारी इमारतों पर हमला करना शुरू कर दिया। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के बानेश्वर स्थित संसद भवन में घुसकर आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को भी इमारत को नुकसान पहुंचाने की असफल कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस की कड़ी कार्रवाई में कई लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने नेपाल सरकार के मुख्य प्रशासनिक केंद्र, सिंह दरबार में भी प्रवेश किया और मुख्य द्वार को आग लगा दी।
 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it