World Cup जीतने के बाद कप्तान हरमनप्रीत ने छुए इस शख्स के पैर, लोगों को पसंद नहीं आई ये बात

  • Updated: 03 Nov, 2025 11:16 AM
नारी डेस्क: 2 नवंबर, 2025, भारतीय खेलों के इतिहास में एक यादगार दिन के रूप में दर्ज हो गया है, क्योंकि महिला टीम ने नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्टेडियम में आठ टीमों के टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराया। कप्टान  हरमनप्रीत कौर की टीम ने मज़बूत हौसला दिखाया और मुश्किल स्थिति से उबरकर अपना पहला आईसीसी खिताब जीता। हालांकि जीत के बाद कैप्टन ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे वह बुरी तरह ट्रोल हो गई। 


दरअसल जीत के बाद भारतीय कप्तान अपने मुख्य कोच अमोल मजूमदार की भूमिका को नहीं भूलीं, तभी उन्होंने मैदान में झुककर मजूमदार के पैर छुए। इसके बाद  कोच ने उन्हें गले लगाने के लिए उठाया। यहां तक तो ठीक था लेकिन लेग तब हैरान रह गए जब  ट्रॉफी लेने के लिए पोडियम पर पहुंची  हरमनप्रीत ने आईसीसी चेयरमैन जय शाह के पैर छूने की कोशिश की। हालांकि शाह ने ऐसा करने से उन्हें तुरंत रोक दिया। 

अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। एक यूजर ने हैरानी जताते हुए कहा-  "जय शाह और हरमनप्रीत की उम्र लगभग बराबर है, फिर पैर क्यों छू रही हैं?" तो वहीं किसी ने सवाल किया कि-  "क्या जय शाह के पिता गृह मंत्री होने की वजह से ऐसा कर रही हैं? कोई और कारण समझ नहीं आता।" वहीं कुछ लोग हरमनप्रीत कौर द्वारा पेश की गई भारत की संस्कृति की तारीफ भी कर रहे हैं। 


इससे पहले भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टीम के सफर पर विचार करते हुए कहा कि इंग्लैंड से मिली हार एक महत्वपूर्ण मोड़ थी।  महिला विश्व कप के ग्रुप चरण में भारत इंग्लैंड से चार रनों के मामूली अंतर से हार गया था। कौर का मानना ​​है कि इस हार का टीम पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे उन्हें अपने मानसिक दृष्टिकोण पर काम करने की प्रेरणा मिली। कौर ने विश्व कप जीतने पर उत्साह और राहत भी व्यक्त की, जश्न मनाने और टीम के लिए बीसीसीआई की योजनाओं का इंतज़ार करने के लिए उत्सुक हैं।


 

