अदा शर्मा की 'द केरल स्टोरी' को मिले 2 नेशनल अवॉर्ड,  जूरी चेयरमैन ने बता दी वजह

नारी डेस्क: हाल ही में घोषित हुए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 'द केरल स्टोरी' को दो बड़े सम्मान मिले। सुदीप्तो सेन को बेस्ट डायरेक्टर (निर्देशन) का अवॉर्ड मिला। वहीं प्रशांतु महापात्रा को बेस्ट सिनेमैटोग्राफी का पुरस्कार दिया गया। इस फिल्म को लेकर पहले बहुत विवाद हुआ था, लेकिन अब इसे नेशनल अवॉर्ड मिलने से कई लोगों को हैरानी भी हुई और खुशी भी।

आखिर क्यों मिला 'द केरल स्टोरी' को नेशनल अवॉर्ड?

जूरी के चेयरमैन आशुतोष गोवारिकर ने एक इंटरव्यू में साफ किया कि इन अवॉर्ड्स के पीछे राजनीति नहीं, बल्कि फिल्म की टेक्निकल और विषयगत खूबियां थीं।

सिनेमैटोग्राफी के लिए अवॉर्ड क्यों?

गोवारिकर ने कहा कि फिल्म की सिनेमैटोग्राफी बहुत “रियलिस्टिक और स्टार्क” थी। कैमरा वर्क कभी भी कहानी पर हावी नहीं हुआ, बल्कि इमेजेस ने रियलिटी को दर्शाया। इसलिए इस तकनीकी पहलू की सराहना की गई।

निर्देशन के लिए अवॉर्ड क्यों?

फिल्म का विषय काफी संवेदनशील और जटिल था। गोवारिकर के अनुसार, निर्देशक सुदीप्तो सेन ने इस मुश्किल विषय को बहुत स्पष्टता और संतुलन के साथ पेश किया, जो काबिल-ए-तारीफ था। "हमें विषय के साथ निर्देशक की स्पष्टता और ईमानदारी महसूस हुई, इसलिए सर्वसम्मति से अवॉर्ड दिया गया," आशुतोष गोवारिकर

'द केरल स्टोरी' को लेकर पहले क्यों हुआ था विवाद?

इस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे कुछ महिलाओं को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए केरल से कट्टरपंथी बनाया गया। फिल्म पर झूठे तथ्य पेश करने और सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप भी लगे। कुछ राज्यों में इसे बैन भी किया गया। हालांकि, दर्शकों ने इसे काफी पसंद किया और फिल्म ने भारत में ₹241 करोड़, जबकि वर्ल्डवाइड ₹302 करोड़ से ज्यादा की कमाई की।

ओटीटी पर कहां देखें?

अगर आप यह फिल्म देखना चाहते हैं, तो ‘द केरल स्टोरी’ Zee5 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। विवादों में घिरी इस फिल्म को नेशनल अवॉर्ड मिलना यह साबित करता है कि तकनीकी और विषय-वस्तु के स्तर पर फिल्म ने जूरी को प्रभावित किया। चाहे लोगों की राय बंटी रही हो, लेकिन फिल्म के निर्माण और निर्देशन की गुणवत्ता को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है।

