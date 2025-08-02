10 AUGSUNDAY2025 2:32:23 PM
Nari

‘मैं उसका गला काट देता’– संत प्रेमानंद महाराज को फेसबुक पर जान से मारने की मिली धमकी

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 05 Aug, 2025 03:53 PM
‘मैं उसका गला काट देता’– संत प्रेमानंद महाराज को फेसबुक पर जान से मारने की मिली धमकी

 नारी डेस्क: वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज को सोशल मीडिया पर खतरनाक धमकी मिली है। फेसबुक पर एक युवक ने लिखा, "अगर प्रेमानंद महाराज ने मेरे घर की बात की होती, तो मैं उसका गला काट देता।" इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिससे संत समाज और हिंदू संगठनों में गहरा आक्रोश है।

 क्यों मिली यह धमकी?

संत प्रेमानंद महाराज ने हाल ही में एक प्रवचन में युवाओं को मर्यादा और नैतिक जीवन जीने की सलाह दी थी। उन्होंने ‘गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड’ संस्कृति पर सवाल उठाते हुए इसे भारतीय संस्कृति के लिए हानिकारक बताया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे कुछ युवक नाराज हो गए। प्रतिक्रिया स्वरूप किसी युवक ने धमकी भरा पोस्ट लिखा।

PunjabKesari

 धमकी वायरल, संतों में नाराजगी

इस धमकी वाले पोस्ट के वायरल होते ही संत समाज और साधु-संतों में गहरी नाराजगी फैल गई। समर्थकों और धार्मिक संगठनों ने इसे धर्मगुरुओं के अपमान और असहिष्णुता का प्रतीक बताया।

ये भी पढ़ें: वैभवी मर्चेंट कौन हैं? 28 साल बाद मिला दूसरा नेशनल अवॉर्ड, गाने ने कमाए 35 मिलियन व्यूज

 संत समाज की प्रतिक्रिया

श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलारी बाबा ने तीखा रुख अपनाते हुए कहा "अगर कोई प्रेमानंद बाबा की ओर आंख उठाकर भी देखे, तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जरूरत पड़ी तो अपराधियों की गोली अपनी छाती पर खाने के लिए भी तैयार हैं।" वहीं, महंत रामदास जी महाराज ने कहा "गाय, कन्या और साधु की रक्षा हमारा धर्म है। जो भी प्रेमानंद बाबा का अपमान करेगा, उसे साधु समाज माफ नहीं करेगा।"

PunjabKesari

 प्रशासन से कार्रवाई की मांग

संतों और हिंदू संगठनों ने सरकार और पुलिस से मांग की है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने आरोपी युवक के खिलाफ आईपीसी की सख्त धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने और उसे गिरफ्तार करने की मांग की है। एक फेसबुक पोस्ट ने संत प्रेमानंद महाराज की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। संत समाज ने स्पष्ट किया है कि धर्मगुरु और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा के लिए वे किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। प्रशासन पर यह जिम्मेदारी है कि वह इस मामले में त्वरित और सख्त कार्रवाई करे।

डिस्क्लेमर: यह लेख धर्म और कानून से जुड़े सार्वजनिक दृष्टिकोण पर आधारित है। किसी निष्कर्ष या टिप्स को धार्मिक या कानूनी गाइडलाइन के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।  

Related News

Nari Special

Denim Collection

Denim Collection
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it