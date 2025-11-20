ABC आंवला सलाद

नारी डेस्क : आजकल लोग हेल्दी और पौष्टिक सलाद खाने में अधिक रुचि ले रहे हैं, और इसी बीच एबीसी आँवला सलाद एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है। इसमें गाजर, चुकंदर, सेब और ताजगी भरा आंवला शामिल है, जो शरीर को आवश्यक विटामिन और मिनरल्स प्रदान करता है। इसके अलावा नींबू, शहद और ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग सलाद को स्वाद में और भी बढ़ा देती है।

Servings - 4

सामग्री

ऑलिव ऑयल – 2 छोटी चम्मच

एप्पल साइडर विनेगर – 2 बड़े चम्मच

शहद – 1 छोटी चम्मच

नमक – 3/4 छोटी चम्मच

काली मिर्च पाउडर – 1/4 छोटी चम्मच

गाजर – 100 ग्राम

चुकंदर (बीटरूट) – 50 ग्राम

सेब – 100 ग्राम

कद्दूकस किया हुआ आँवला – 1 बड़ा चम्मच

नींबू का रस – 1 बड़ा चम्मच

कटी हुई पुदीने की पत्तियाँ – 1 बड़ा चम्मच

तिल – सजाने के लिए

कद्दू के बीज – सजाने के लिए

पुदीने की पत्तियां – सजाने के लिए

विधि

1.ड्रेसिंग बनाने के लिए एक कटोरी में 2 छोटी चम्मच ऑलिव ऑयल और 2 बड़े चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालें। अच्छी तरह मिलाएं।

2. इसमें 3/4 छोटी चम्मच नमक और 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च डालें। अच्छी तरह मिलाकर अलग रख दें।

3. एक अलग कटोरी में 100 ग्राम गाजर, 50 ग्राम चुकंदर, 100 ग्राम सेब, 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ आँवला, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 1 बड़ा चम्मच कटी पुदीने की पत्तियां और तैयार की हुई ड्रेसिंग डालें। सभी सामग्रियों को अच्छे से मिलाएँ।

4. सलाद को तिल, कद्दू के बीज और पुदीने की पत्तियों से सजाएँ।

5. सर्व करें।

