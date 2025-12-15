17 DECWEDNESDAY2025 6:35:45 PM
Nari

Skin Glow आंवला कैंडी

  • Edited By Monika,
  • Updated: 15 Dec, 2025 05:20 PM
नारी डेस्क : अगर आप नेचुरल तरीके से त्वचा में निखार और अंदरूनी पोषण चाहती हैं, तो स्किन ग्लो आंवला कैंडी आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। आंवला, चुकंदर और गाजर से बनी यह हेल्दी कैंडी विटामिन-C, एंटीऑक्सिडेंट्स और मिनरल्स से भरपूर होती है, जो स्किन को ग्लोइंग बनाने के साथ-साथ इम्यूनिटी भी मजबूत करती है। खास बात यह है कि यह कैंडी घर पर आसानी से बनाई जा सकती है और लंबे समय तक स्टोर भी की जा सकती है।

Servings -6

सामग्री (Ingredients)

गाजर – 100 ग्राम

चुकंदर – 80 ग्राम

आंवला – 300 ग्राम

पानी – 100 मिलीलीटर

पिसी हुई मिश्री – 90 ग्राम

नमक – ½ छोटा चम्मच

काला नमक – ½ छोटा चम्मच

कॉर्नफ्लोर स्लरी – 2 बड़े चम्मच

घी – 1 बड़ा चम्मच

पिसी हुई मिश्री – 40 ग्राम (लपेटने के लिए)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

विधि (Preparation)

1. 100 ग्राम गाजर और 80 ग्राम चुकंदर को स्टीमर में डालें। ढककर 12–15 मिनट तक स्टीम करें।

2. स्टीमर से निकालकर 10 मिनट के लिए ठंडा होने दें।

3. अब 300 ग्राम आंवले को अलग से 12–15 मिनट तक स्टीम करें और फिर 10 मिनट के लिए ठंडा करें।

4. ठंडा होने के बाद आंवलों के बीज निकाल दें।

5. मिक्सर जार में स्टीम की हुई गाजर, चुकंदर, आंवला और 100 मिलीलीटर पानी डालें। सभी को अच्छी तरह पीसकर स्मूद पेस्ट बना लें।

6. इस मिश्रण को एक पैन में डालें और लगातार चलाते हुए 1–2 मिनट तक पकाएं।

7. अब इसमें 90 ग्राम पिसी हुई मिश्री डालें और 10–12 मिनट तक पकाते रहें।

8. फिर ½ छोटा चम्मच नमक और ½ छोटा चम्मच काला नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

9. इसके बाद 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर स्लरी डालें और गांठ न पड़ने दें, लगातार चलाते रहें।

10. अब 1 बड़ा चम्मच घी डालें और मध्यम आंच पर 15–18 मिनट तक पकाएं, जब तक मिश्रण गाढ़ा न हो जाए।

11. गैस बंद करें और मिश्रण को 10 मिनट के लिए ठंडा होने दें।

12. ठंडा होने के बाद मिश्रण के छोटे-छोटे हिस्से लेकर गोल कैंडी की शेप दें।

13. तैयार कैंडी को पिसी हुई मिश्री में अच्छी तरह लपेट लें।

14. अब स्किन ग्लो आंवला कैंडी परोसने के लिए तैयार है या इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें।

