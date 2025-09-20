बेटे के स्कूल में  फॉर्म भरने पहुंचे पिता की बैठे-बैठे आ गई मौत, कुछ ही सेकेंड में हुआ सब बर्बाद

नारी डेस्क: मौत कब आ जाए कोई नहीं जानता, आज कल तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा है। दुनिया भर में तेजी से बए़ती हार्ट अटैक की घटनाओं ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से भी कुछ ऐसी ही दर्दनाक घटना सामने आई, यहां एक पिता की बेटे के स्कूल में बैठे- बैठे ही मौत हो गई।



जानकारी के अनुसार सुरेश (47) नाम के शख्स का बेटा शहर के नवोदय स्कूल में पढ़ता है। वह अपने बेटे के फॉर्म पर सिग्नेचर करने नवोदय स्कूल पहुंचे थे, इसी बीच उन्हें अचानक से पसीना आने लगा और वह जमीन पर गिर पड़े। उनकी यह हालत देख स्कूल में अफरा- तफर मच गई। स्कूल स्टाफ ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बेहद देर हो गई थी।

डॉक्टरों ने सुरेश को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि मौत हार्ट अटैक से हुई है लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम कारण स्पष्ट हो सकेगा। इस घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है, उन्हें क्या मालूम था कि बेटे के स्कूल से सुरेश कभी लौटेंगे ही नहीं। इस तरह की घटनाओं से लोगों के दिलों में उर पैदा हो गया है।

