अपनी मौत से दो दिन पहले Zubeen Garg ने शेयर किया था ये पोस्ट, आखिरी वीडियो देख फैन हुए भावुक

नारी डेस्क: संगीत जगत प्रतिष्ठित असमिया गायक ज़ुबीन गर्ग के निधन पर शोक व्यक्त कर रहा है, जिनका शुक्रवार को सिंगापुर में एक दुखद स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया । वह सिंगापुर में एक कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे, जहां स्कूबा डाइविंग करते वक्त पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। उन्होंने इस हादसे के दो दिन पहले इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अपने प्रशंसकों को उनका लाइव प्रदर्शन देखने के लिए आमंत्रित भी किया था।



गायक ने सिंगापुर में प्रशंसकों को चौथे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए आमंत्रित करते हुए एक वीडियो अपलोड किया था। उन्होंने कहा था, "नमस्ते, सिंगापुर के मेरे दोस्तों, मैं कल सिंगापुर आ रहा हूं और हम वहां नॉर्थईस्ट फेस्टिवल नामक एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मैं बॉलीवुड और असम, नॉर्थईस्ट से ज़ुबीन गर्ग हूं। मैं आपके साथ शामिल होने आ रहा हूं और मैं आप सभी को इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। यह नॉर्थईस्ट का एक पारंपरिक कार्यक्रम है"।



गायक ने आगे कहा- "हम इसे अलग-अलग जगहों पर आयोजित करते हैं और इस बार हम इसे सिंगापुर के सनटेक सिटी में कर रहे हैं। सभी आमंत्रित हैं; वहां मिलते हैं। मैं वहां परफॉर्म करूंगा, आपसे बात करूंगा और आपके साथ रहूंगा। शुक्रिया और प्यार, सिंगापुर।" कैप्शन में, ज़ुबीन ने यह भी बताया कि वह 20 सितंबर की शाम को अपने लोकप्रिय हिंदी, बंगाली और असमिया गाने प्रस्तुत करेंगे और पूरे महोत्सव में सांस्कृतिक ब्रांड एंबेसडर के रूप में मौजूद रहेंगे।



उनके निधन की खबर आते ही पोस्ट पर भावुक संदेशों की बाढ़ आ गई। एक ने टिप्पणी करते हुए लिखा था- "आपकी आत्मा को शांति मिले, महान। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता।" एक अन्य ने कहा, "आराम से रहें, ज़ुबीन दा। हम सब आपको याद करेंगे।" एक दुखी प्रशंसक ने लिखा, "कृपया मुझे बताएं कि यह झूठ है। विश्वास नहीं हो रहा कि आप इतनी जल्दी चले गए।"

