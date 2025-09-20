20 SEPSATURDAY2025 3:00:02 PM
दिशा पटानी के घर फायरिंग करने वाले  5वें आरोपी का भी एनकाउंटर, हाथ जोड़कर बोला- कभी नहीं आउंगा यूपी

  • Updated: 20 Sep, 2025 08:47 AM
दिशा पटानी के घर फायरिंग करने वाले  5वें आरोपी का भी एनकाउंटर, हाथ जोड़कर बोला- कभी नहीं आउंगा यूपी

नारी डेस्क: बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी के बरेली स्थित घर के बाहर गोलीबारी की घटना में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए, पुलिस ने पांचवें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस आरोपी को अपने किए का पछतावा है। उसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह कह रहा है कि वह दाेबारा कभी यूपी नहीं आएगा।  



बदमाश पर था 25,000 रुपये का इनाम

राजस्थान के ब्यावर जिले के जैतारण इलाके का रहने वाला 19 वर्षीय यह युवक हमले से कुछ दिन पहले दिशा पटानी के घर की रेकी कर रहा था। मुठभेड़ के दौरान उसे गोली लग गई। उस पर 25,000 रुपये का इनाम था। पुलिस ने रामनिवास के पास से एक .32 बोर की पिस्तौल, चार ज़िंदा कारतूस और चार इस्तेमाल किए हुए खोखे बरामद किए। अभियान के दौरान हरियाणा निवासी एक अन्य आरोपी अनिल निवासी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से एक .315 बोर का देसी तमंचा, दो ज़िंदा कारतूस और चार इस्तेमाल किए हुए खोखे बरामद किए गए।


पहले भी पकड़े गए दो आरोपी


मौके से बिना नंबर प्लेट वाली एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल भी ज़ब्त की गई। यह गिरफ्तारी 12 सितंबर की गोलीबारी की घटना में शामिल पांच आरोपियों में से आखिरी आरोपी की गिरफ़्तारी का प्रतीक है। इससे पहले, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दो नाबालिग संदिग्धों को गिरफ़्तार किया था। दो अन्य, रवींद्र और अरुण, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ के संयुक्त अभियान में गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी के पास एक मुठभेड़ में मारे गए थे। माना जाता है कि दोनों कुख्यात आपराधिक गिरोह रोहित गोदारा-गोल्डी बरार गिरोह से जुड़े थे। 


12 सितंबर को दिशा पटानी के घर हुई थी फायरिंग

मूल घटना 12 सितंबर को सुबह लगभग 3:45 बजे बरेली के सिविल लाइंस इलाके में दिशा पटानी के घर के बाहर हुई थी।  गोलीबारी के समय, दिशा के पिता, सेवानिवृत्त सर्कल अधिकारी जगदीश सिंह पटानी, उनकी माँ और बड़ी बहन खुशबू घर के अंदर मौजूद थे। सौभाग्य से, किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन गोलीबारी से आस-पड़ोस में दहशत फैल गई। पुलिस का मानना ​​है कि गोलीबारी का उद्देश्य डराना-धमकाना था, और इसके पीछे के मकसद और संगठित अपराध नेटवर्क से इसके गहरे संबंधों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।
 

