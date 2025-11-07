07 NOVFRIDAY2025 8:23:08 PM
हाई ब्लड प्रेशर का आम लक्षण है "कुछ भी नहीं", यहीं पहुंचाता है सबसे ज्यादा नुकसान

  • Updated: 07 Nov, 2025 01:09 PM
हाई ब्लड प्रेशर का आम लक्षण है

नारी डेस्क:  एक अनुभवी कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा है कि अक्सर हाइपरटेंशन के सबसे आम लक्षण – कोई लक्षण नहीं होना होते हैं। यानी बहुत से मामलों में व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। उन्हें इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि उन्हें “साइलेंट किलर” (चुप घातक) कहा जाता है क्योंकि अक्सर बिना किसी चेतावनी के अंदरूनी नुकसान हो जाता है। 


कारण क्यों यह खतरनाक है

जब ब्लड प्रेशर लगातार ऊंचा रहता है, तो यह आपके धमनियों (arteries), हार्ट, गुर्दों, आंखों आदि को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाता है, लेकिन यदि व्यक्ति को कोई लक्षण महसूस नहीं हो रहे हों, तो वह जांच नहीं कराता -और यह ब्लड प्रेशर लंबे समय तक अनियंत्रित रह सकता है।अगर आपके खून का दबाव बढ़ा हुआ है और कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं  तब भी यह बहुत बड़ी समस्या हो सकती है।


ब्लड प्रेशर जांच करना जरूरी

आप ठीक महसूस कर रहे होंगे, पर आपका ब्लड प्रेशर लगातार ऊंचा हो सकता है। आप किसी खास “लक्षण” के इंतज़ार में होंगे जैसे सिरदर्द, चक्कर, नाक से खून आना - पर ये हमेशा नहीं दिखते। इसलिए नियमित रूप से ब्लड प्रेशर जांच करना जरूरी है  विशेष रूप से यदि आपके पास जोखिम कारक हों (उदाहरण-के लिए मोटापा, धूम्रपान, खून में शुगर, पारिवारिक इतिहास)। यदि ब्लड प्रेशर अधिक है, तो जीवनशैली में बदलाव (जैसे नमक कम करना, व्यायाम, वजन कम करना, तनाव कम करना) व कभी-कभी दवा भी जरूरी हो सकती है।


ध्यान देने योग्य बातें

कभी-कभी सिरदर्द, धुंधली दृष्टि, सांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण दिख सकते हैं - लेकिन ये हमेशा नहीं होते। इसलिए “अगर मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है” यह विचार गलत  हो सकता है। जांच करवाना आसान है  फार्मेसी या क्लिनिक में ब्लड प्रेशर मीटर से। घर पर भी मॉनिटर उपलब्ध है।  यदि ब्लड प्रेशर तय स्तर से ऊपर है (उदाहरण के लिए 130/80 mmHg या अधिक) तो डॉक्टर से मिलने की सलाह है।
 

