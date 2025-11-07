Good News: आ गया जूनियर कौशल,  कैटरीना कैफ ने दिया प्यारे से बेटे को जन्म

नारी डेस्क: कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के घर खुशियां आ गई हैं। दोनों पेरेंट्स बन गए हैं, कैटरीना ने बेटे को जन्म दिया है। कपल ने इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ पोस्ट शेयर कर यह गुड न्यूज दी है।



विक्की-कैटरीना ने इंस्टाग्राम पर कोलाब पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- ब्लेस्ड ओम। इसके साथ एक फोटो शेयर की गई, जिसमें लिखा था- हमारी खुशियों का बंडल आ गया है। ढेर सारे और प्यार और आशीर्वाद से हमने बेबी बॉय का वेलकम किया है, 7 नवंबर 2025. कैटरीना और विक्की।

इस खबर के सामने आते ही साेशल मीडिया पर बधाइयों का दौर शुरू हो गया है। शेयर किए पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स द्वारा बधाईयों का सिलसिला शुरू हो गया है. डायरेक्टर गुनीत मोंगा ने लिखा, ढेर सारी बधाईयां और ढेर सारा प्यार और बधाईयां। एक यूजर ने लिखा- - छावा आ गया मुबारक।