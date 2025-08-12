90 के दशक के इस सुपरहिट गाने से जुड़ी ऐसी सच्चाई, जिसने लोगों को पहुंचा दिया जेल!

नारी डेस्क: बॉलीवुड और गाने ये रिश्ता किसी जादू से कम नहीं। खासकर 90 के दशक में जब हर फिल्म का कोई न कोई गाना चार्टबस्टर बन जाता था। ऐसा ही एक गाना था, जिसने पूरे देश में धूम मचा दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी गाने की वजह से देशभर में कई लोग गिरफ्तार भी हुए थे? जी हां! यह गाना था 1989 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘त्रिदेव’ का आइकॉनिक ट्रैक “ओए ओए”, जिसे सुनते ही हर कोई थिरकने लगता था। लेकिन इस गाने की लोकप्रियता के पीछे एक चौंकाने वाली कहानी भी छिपी है।

“ओए ओए” गाना जिसने मचाई धूम और मचा दी हलचल

कल्याणजी-आनंदजी की म्यूजिक जोड़ी और विजू शाह के म्यूज़िकल स्टाइल में बना ये गाना "ओए ओए - तिरछी टोपी वाले" उस दौर का सुपरहिट डांस नंबर बन गया था। कविता कृष्णमूर्ति और सुरेश वाडकर की आवाज़ में गाया गया ये गाना फिल्म के कलाकारों सोनम, सनी देओल, जैकी श्रॉफ और नसीरुद्दीन शाह पर फिल्माया गया था। इस गाने की धुन ग्लोरिया एस्टेफन के ग्लोबल हिट सॉन्ग “Rhythm Is Gonna Get You” से प्रेरित मानी जाती है। इसकी बीट्स, एनर्जी और अंदाज़ ने इसे युवाओं में खासा पॉपुलर बना दिया।

लेकिन क्यों हुईं गिरफ्तारियां?

हाल ही में फिल्म ‘त्रिदेव’ के निर्देशक राजीव राय ने रेडियो नशा को दिए इंटरव्यू में इस गाने से जुड़ा एक चौंकाने वाला किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि इस गाने पर कभी कोई आधिकारिक बैन तो नहीं लगा, लेकिन ये गाना बदनाम ज़रूर हो गया था, क्योंकि कई लोग इसे छेड़खानी और अश्लील कमेंट्स के लिए इस्तेमाल करने लगे थे।” लोग सड़कों पर या पब्लिक प्लेसेज़ में इस गाने की लाइनें बोलकर महिलाओं को परेशान करने लगे थे। छेड़छाड़ की घटनाओं में इस गाने का इस्तेमाल होने लगा। नतीजतन, देशभर में कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया।

त्रिदेव: सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक दौर का प्रतीक

1989 में रिलीज हुई 'त्रिदेव' एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म थी, जिसमें शानदार स्टारकास्ट थी नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, सोनम, संगीता बिजलानी, अनुपम खेर और अमरीश पुरी जैसे दिग्गज कलाकार फिल्म का हिस्सा थे। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया, बल्कि उस साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी। इसे "मैंने प्यार किया" और "राम लखन" के बाद सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। 1990 के फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में त्रिदेव ने 3 अवॉर्ड भी जीते।

"ओए ओए" भले ही एक मस्ती भरा डांस नंबर था, लेकिन जब इसका गलत इस्तेमाल हुआ, तो यह गाना एक सोशल प्रॉब्लम की वजह भी बन गया। इससे यह भी सीख मिलती है कि मनोरंजन का इस्तेमाल अगर गलत मकसद से किया जाए, तो वह परेशानी का कारण बन सकता है।