Nari

7 February राशिफल, मेष से मीन तक जानें कैसा रहेगा दिन

  • Edited By Monika,
  • Updated: 06 Feb, 2026 06:47 PM
7 February राशिफल, मेष से मीन तक जानें कैसा रहेगा दिन

नारी डेस्क : 7 फरवरी 2026 का दिन सभी 12 राशियों के लिए कई मायनों में खास रहने वाला है। इस दिन कुछ राशियों को करियर और धन के क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, वहीं कुछ को सेहत और रिश्तों में सतर्क रहने की जरूरत होगी। नौकरी, व्यापार, शिक्षा, प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिहाज से कैसा रहेगा आपका कल, आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का विस्तृत राशिफल।

मेष राशि

आज का दिन कुल मिलाकर उत्तम रहेगा। किसी बात को लेकर मन में दुविधा रह सकती है, जिसे आप किसी करीबी दोस्त से साझा करेंगे। परिवार के साथ मूवी या आउटिंग का प्लान बन सकता है। नई स्किल सीखने का विचार भविष्य में लाभ देगा। जीवनसाथी की ओर से सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है।
भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: लाल
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

वृष राशि

ऑफिस में काम का दबाव बढ़ सकता है। पैसों के मामलों में लापरवाही से बचें।
टूर-एंड-ट्रेवल और मीडिया से जुड़े बिजनेस में बदलाव के संकेत हैं। 
किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी।
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: छोटी कन्याओं को मीठा खिलाएं।

मिथुन राशि

आज आपकी समस्याओं का समाधान आसानी से निकल आएगा। सरकारी कामों में लाभ के योग हैं। 
महिलाओं के लिए दिन बेहद अनुकूल रहेगा। किसी करीबी से कीमती उपहार मिल सकता है। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा।
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

कर्क राशि

दिन अच्छे परिणाम लेकर आएगा। छात्रों को सफलता मिल सकती है। 
ऑफिस में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में सुधार होगा। राजनीतिक या प्रभावशाली लोगों से लाभ मिलने के योग हैं।
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: सिल्वर
उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें।

सिंह राशि

पुरानी समस्याओं से राहत मिलेगी। परिवार में धार्मिक आयोजन की योजना बन सकती है। 
स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार लें। खेल से जुड़े छात्रों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। सकारात्मक सोच बनाए रखें।
भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: सुनहरा
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या राशि

बड़े फैसले लेने के लिए दिन अनुकूल है। बिजनेस में नए ऑफर मिल सकते हैं। 
बेटी के ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। घर में खुशियों का माहौल रहेगा और धन में वृद्धि होगी।
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: हल्का हरा
उपाय: जरूरतमंदों को साबुत मूंग दान करें।

तुला राशि

दिन की शुरुआत अच्छे मूड से होगी। दोस्तों से चल रही अनबन खत्म होगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है। उधार से छुटकारा मिलेगा और सेहत में सुधार होगा।
भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: क्रीम
उपाय: मंदिर में घी का दीपक जलाएं।

वृश्चिक राशि

एकाग्रता से किया गया काम लाभ देगा। प्रेम जीवन के लिए दिन अच्छा है। 
नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। रियल एस्टेट से जुड़े लोग नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं।
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: केसरिया
उपाय: हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं।

धनु राशि

घर खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए दिन शुभ है। बॉस आपको नई जिम्मेदारी दे सकते हैं। 
स्वास्थ्य में सुधार होगा। दांपत्य जीवन मधुर बना रहेगा।
भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।

मकर राशि

दिन खुशियों से भरा रहेगा। बिजनेस में अच्छा मुनाफा होगा। बहन के साथ रिश्ता मजबूत होगा। 
पिता की सलाह लाभदायक सिद्ध होगी। किसी जरूरतमंद की मदद से मन को सुकून मिलेगा।
भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: नीला
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।

कुंभ राशि

व्यापार को बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बनेंगी। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बीतेगा।
 मेहनत का पूरा फल मिलेगा। छात्र शांति से निर्णय लेंगे।
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: आसमानी
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।

मीन राशि

परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोग समय पर काम निपटाएंगे। 
सामाजिक कार्यों से पहचान बढ़ेगी। घर में धार्मिक आयोजन की योजना बन सकती है।
भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।
 

