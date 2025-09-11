12 SEPFRIDAY2025 12:52:28 PM
7वीं का छात्र घर से 35 लाख चुराने को हुआ मजबूर, मामला सुनेंगे तो आप भी होंगे हैरान !

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 11 Sep, 2025 05:37 PM
नारी डेस्क: बच्चों के साथ हो रही ऐसी घटनाओं से हर माता-पिता को सावधान रहने की जरूरत है। बल्लभगढ़ में एक सातवीं क्लास के छात्र को दबाव बनाकर 35 लाख रुपये तक देने पर मजबूर कर दिया गया। ये मामला एक चेतावनी है कि बच्चों को बाहर के प्रभावों से बचाना अब सबसे जरूरी हो गया है। जानिए कैसे रखें अपने बच्चों की सुरक्षा और कैसे पहचानें ऐसे खतरे। राजपाल शर्मा ने पुलिस में शिकायत दी है कि उनके 14 वर्षीय भतीजे की स्कूल में किसी छात्र से झगड़ा हो गया था। इसके बाद दो लड़कों ने भतीजे से संपर्क कर मामले को सुलझाने के नाम पर पैसे मांगने शुरू कर दिए। एक लड़के ने धमकी दी कि यदि मामला निपटाना है तो 20 हजार रुपये दो। डर के कारण बच्चे ने घर से 20 हजार रुपये निकालकर उन्हें दे दिए।

लगातार पैसे की मांग

धीरे-धीरे दोनों आरोपियों ने पैसे की मांग बढ़ा दी। भतीजे ने डर के कारण घर की अलमारी में रखे 35 लाख रुपये में से कई बार पैसे निकालकर उन्हें दे दिए। शुरुआत में 3 लाख, फिर 2-3 लाख, और बाद में 1 लाख रुपये भी दिए।

एक और लड़का भी शामिल

आरोप है कि एक और लड़का भी इस मामले में शामिल हो गया, जिसने रास्ते में 50 हजार रुपये ले लिए। कुल मिलाकर तीनों आरोपियों ने लगभग 35 लाख 50 हजार रुपये ऐंठ लिए। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपियों में से एक ने करीब 26 लाख रुपये और दूसरे ने 9 लाख रुपये लिए हैं। राजपाल शर्मा ने पुलिस थाने में इस पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है।

यह मामला बच्चों और परिवारों के लिए एक चेतावनी है कि ऐसे दबाव और धमकियों से सावधान रहें और यदि कोई इस तरह का शोषण करता है तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें।  

