19 AUGTUESDAY2025 11:37:32 AM
Nari

शरीर छोड़कर भागेगा Cancer, 30 साल से बीमारी का इलाज ढूंढ रहे Doctor ने बताई 6 चीजें

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 08 Aug, 2025 11:48 AM
शरीर छोड़कर भागेगा Cancer, 30 साल से बीमारी का इलाज ढूंढ रहे Doctor ने बताई 6 चीजें

नारी डेस्क:  कैंसर एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है, जिसके कई प्रकार और इलाज मौजूद हैं। दुनियाभर के डॉक्टर और वैज्ञानिक सालों से इसके बेहतर इलाज की खोज में लगे हुए हैं। ऐसे ही एक जाने-माने रिसर्चर हैं डॉ. थॉमस एन. सेयफ्राइड, जो पिछले 30 सालों से कैंसर पर रिसर्च कर रहे हैं।

उनका मानना है कि कैंसर को सिर्फ दवाओं से नहीं, बल्कि एक अच्छे लाइफस्टाइल और सही खानपान से भी काफी हद तक रोका और कंट्रोल किया जा सकता है। डॉ. सेयफ्राइड ने अपने अनुभव और रिसर्च के आधार पर 6 ऐसे आसान उपाय बताए हैं, जिन्हें अपनाकर कैंसर को शरीर से दूर किया जा सकता है या उसकी प्रगति को रोका जा सकता है।

 कैंसर को रोकने और पलटने के 6 असरदार उपाय

ब्लड शुगर कंट्रोल करें – कैंसर को 'भूखा' रखें

डॉ. सेयफ्राइड बताते हैं कि कैंसर सेल्स को जीवित रहने के लिए ग्लूकोज यानी शुगर की जरूरत होती है। अगर हम बहुत ज्यादा मीठा खाएं या रिफाइंड कार्ब्स (जैसे सफेद ब्रेड, मैदे वाली चीजें) लें, तो कैंसर सेल्स को बढ़ने में मदद मिलती है।मीठे पेय, चीनी और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाएं। फाइबर से भरपूर भोजन खाएं।संतुलित मात्रा में खाना खाएं ताकि ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे और कैंसर कोशिकाओं को कम ऊर्जा मिले।

लो-कार्ब, हाई-फैट डाइट अपनाएं

डॉ. सेयफ्राइड का कहना है कि कार्ब्स (शुगर और स्टार्च) कम और हेल्दी फैट (अच्छे वसा) ज्यादा खाने से शरीर कीटोसिस (Ketosis) में चला जाता है। कीटोसिस वह स्थिति है जब शरीर एनर्जी के लिए फैट जलाता है, ना कि शुगर।ऑलिव ऑयल, देसी घी, नट्स (बादाम, अखरोट), एवोकाडो जैसे हेल्दी फैट्स। कार्ब्स की मात्रा कम रखें ताकि कैंसर सेल्स को शुगर ना मिले। हेल्दी सेल्स कीटोन पर काम कर सकते हैं, लेकिन कैंसर सेल्स नहीं। एक्सरसाइज को दवा की तरह लें। डेली एक्सरसाइज करना शरीर के लिए किसी दवा से कम नहीं है। यह इंसुलिन को कंट्रोल करता है, सूजन घटाता है और हार्मोन बैलेंस करता है।

PunjabKesari

 क्या करें?

रोजाना हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें जैसे वॉकिंग, योग, डांस या घर पर स्क्वैट्स। इससे माइटोकॉन्ड्रिया (जो सेल्स को एनर्जी देते हैं) मजबूत होते हैं।
फास्टिंग से शरीर खुद की मरम्मत करता है। डॉ. सेयफ्राइड का कहना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग या समय-समय पर उपवास करने से शरीर डिटॉक्स होता है और कीटोसिस में जाकर कैंसर सेल्स को कमजोर करता है।

 कैसे फायदेमंद है?

इससे शरीर में ऑटोफैगी प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें सेल्स खुद को साफ और रिपेयर करते हैं। फास्टिंग इंसुलिन को कम करता है और कैंसर सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती। ध्यान दें: फास्टिंग डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें।तनाव को कम करें, मन को शांत रखें। डॉ. सेयफ्राइड बताते हैं कि लगातार तनाव में रहने से शरीर में सूजन बढ़ती है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और कैंसर सेल्स को बढ़ने में मदद मिलती है।

 तनाव कम करने के उपाय

रोजाना 10 मिनट गहरी सांस लेना (Deep Breathing)। मेडिटेशन करें या कुदरत के पास समय बिताएं। मन की बातें डायरी में लिखें (जर्नलिंग)। साधारण, ताजा और पौष्टिक खाना खाएं आजकल के प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड शरीर में सूजन और टॉक्सिन्स बढ़ाते हैं, जो कैंसर को बढ़ावा दे सकते हैं।

PunjabKesari

क्या खाना चाहिए?

ताजे फल और सब्जियां खाएं। साबुत अनाज और हरी पत्तेदार सब्जियां डाइट में शामिल करें। प्रोसेस्ड और डिब्बाबंद चीजें कम करें। रिफाइंड ऑयल की जगह कोल्ड-प्रेस्ड तेल (जैसे नारियल तेल, सरसों तेल) का इस्तेमाल करें।

कैंसर को सिर्फ दवाओं से नहीं, बल्कि अच्छी जीवनशैली और सोच-समझकर खाए गए भोजन से भी मात दी जा सकती है। ये उपाय कोई जादू नहीं हैं, बल्कि छोटे-छोटे बदलाव हैं जो शरीर को मजबूत बनाते हैं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं।

अगर आप या आपके किसी परिचित को कैंसर है, तो इन उपायों को डॉक्टर की सलाह से अपनाएं। ये न सिर्फ इलाज में मदद करेंगे बल्कि भविष्य में कैंसर से बचाव का तरीका भी बन सकते हैं।  

Related News

Nari Special

Denim Collection

Denim Collection
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it