मुंह में ठूंसे पत्थर, होठों को चिपकाया फेवीक्विक से...  15 दिन के बच्चे को मिली पैदा होने की खौफनाक सजा

नारी डेस्क: हमारे देश में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन इस कलयुगी दुनिया में लोग मासूम बच्चों पर भी अत्याचार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हाल ही में एक नवजात बच्चे को पैदा होने की ऐसा सजा दी गई, जिसे सुन किसी की भी रूह कांप जाएगी। 15 दिन के मासूम को ना सिर्फ जंगल में फेंक दिया गया, बल्कि उसके मुहं पर पत्थर डाले गए।



राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब जंगल में मवेशी चराने वाले शख्स की नजर एक बच्चे पर पड़ी। जंगल में पड़े इस बच्चे के मुंह पर पत्थर डाले हुए थे, उसके रोने की आवाज ना आए इसके लिए उसका मुंह फेवीक्विक से चिपका दिया गया। जैसे ही उस मासूम के मुंह से पत्थर निकाला गया वह जोर- जोर से रोने लगा।



जरा, सोचिए उस बच्चे ने कितना दर्द सहा होगा। जंगल से मिलने के बाद तुरंत मासूम को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया. जहां उसका इलाज जारी है। बच्चे के दाईं जांघ पर जलने के निशान भी मिले हैं। पुलिस इस मामले में तफतीश कर रही है और बच्चे के माता-पिता का पता लगा रही है. इसके लिए अस्पताल में हाल में 15-20 दिन पहले हुई डिलिवरी रिपोर्ट को खंगाली जा रही है।

