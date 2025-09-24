नवरात्रि में हुआ चमत्कार! महिला ने एक साथ 4 बेटियों को दिया जन्म, परिवार बोला- हमारे घर आई मां दुर्गा

नारी डेस्क: कहते हैं नवरात्रि के पवन वर्प पर कन्या का जन्म बेहद शुभ होता है। हाल ही में एक मां ने एक दो नहीं बल्कि 4 बच्चियों को जन्म दिया है। यह इस क्षेत्र का पहला मामला है, जिसने पूरे इलाके में खुशी और उत्सुकता का माहौल बना दिया है। नवरात्रि में एक साथ जन्मी इन बच्चियों को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई है। परिवार का कहना है कि उनके घर मां दुर्गा आ गई है।



डॉक्टर भी हुए हैरान

यह मामला है पूर्णिया जिले के बायसी विधानसभा क्षेत्र का, जहां बायसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला ने एक साथ चार स्वस्थ बच्चियों को जन्म दिया। परिवार के लिए यह माता के आशीर्वाद से कम नहीं है। जब महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो स्वास्थ्यकर्मियों को लगा कि उनकी सामान्य डिलीवरी नहीं हो पाएगी, ये मां का चमत्कार ही था कि एक-एक करके चार बच्चियों ने जन्म लिया। मां और बच्चियों को स्वस्थ देख डॉक्टर भी हैरान रह गए।



परिवार वाले हुए भावुक

इस दुर्लभ घटना ने परिवार समेत स्वास्थ्यकर्मियों को भी भावुक कर दिया। एक नर्स ने बताया- पूरे करियर में उन्होंने पहली बार एक साथ चार बच्चों का जन्म देखा है। यह प्रसव उनके लिए एक बड़ी चुनौती था, लेकिन भगवान की कृपा और पूरी टीम की मेहनत से मां चारों बच्चियों को सुरक्षित बाहर लाया जा सका। चिकित्सकों ने बताया कि सभी की हालत फिलहाल स्थिर और सामान्य है। परिवार में खुशी का माहौल है और लोग इसे ईश्वर का आशीर्वाद मान रहे हैं

