गृह क्लेश से तंग सुसाइड कर रहे बुजुर्ग को युवकों ने आखिरी पल में बचाया, वीडियो वायरल

नारी डेस्क: उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक बुजुर्ग व्यक्ति गृह क्लेश से परेशान होकर यमुना नदी में कूदकर अपनी जान देने जा रहा था। लेकिन गनीमत रही कि मौके पर मौजूद कुछ युवकों ने सूझबूझ और साहस दिखाते हुए बुजुर्ग को ठीक समय पर पकड़ लिया। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

पुल पर चढ़कर सुसाइड की कोशिश

यह मामला 28 सितंबर की दोपहर का है। जानकारी के अनुसार, यह घटना मथुरा के यमुना पार थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर पुल पर हुई। करीब 65 वर्षीय बुजुर्ग, जो कस्बा राया क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं, पारिवारिक कलह से इतने परेशान थे कि उन्होंने जीने की इच्छा ही छोड़ दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बुजुर्ग पुल की रेलिंग पर चढ़ गए और नदी की तेज धारा में छलांग लगाने ही वाले थे।

इस अवस्था में किसी को कोई भी मजबूरी न आए कि ऐसा करना पड़े...



मथुरा में गृह क्लेश से परेशान होकर जान देने जा रहे बुजुर्ग को कुछ युवकों ने मौके पर रोक लिया। pic.twitter.com/BFxWSAQemi — Geeta Patel (@geetappoo) September 28, 2025

घर की कलह से टूट गए थे बुजुर्ग

बुजुर्ग ने खुद बताया कि उनकी पत्नी से अक्सर झगड़े होते रहते थे। इसके अलावा बच्चे भी उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते थे। लगातार कई सालों से चले आ रहे इस गृह क्लेश ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया और आखिरकार उन्होंने आत्महत्या करने का कदम उठाने की कोशिश की।

युवकों ने बचाई जान

वीडियो में साफ दिख रहा है कि जैसे ही बुजुर्ग छलांग लगाने वाले थे, पुल पर मौजूद कुछ युवक तेजी से उनकी ओर दौड़े और उन्हें पकड़ लिया। सभी ने मिलकर बुजुर्ग को रेलिंग से खींचकर सुरक्षित स्थान पर ला खड़ा किया। अगर युवकों ने ज़रा भी देर की होती, तो बुजुर्ग नदी में कूद चुके होते और उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाता।

पुलिस को सौंपा गया

बचाए जाने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। इसके बाद युवकों ने बुजुर्ग को सुरक्षित पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस बुजुर्ग की काउंसलिंग कर रही है और उनके परिजनों को भी जानकारी दे दी गई है।

वीडियो वायरल, लोग कर रहे युवकों की सराहना

यह घटना मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो देखने के बाद लोग युवकों की तारीफ़ कर रहे हैं और उन्हें असली हीरो बता रहे हैं। वहीं इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि पारिवारिक झगड़े और अकेलापन किस तरह बुजुर्गों की मानसिक सेहत पर असर डाल रहे हैं।