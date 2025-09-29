29 SEPMONDAY2025 7:14:14 PM
Nari

गृह क्लेश से तंग सुसाइड कर रहे बुजुर्ग को युवकों ने आखिरी पल में बचाया, वीडियो वायरल

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 29 Sep, 2025 03:09 PM
गृह क्लेश से तंग सुसाइड कर रहे बुजुर्ग को युवकों ने आखिरी पल में बचाया, वीडियो वायरल

 नारी डेस्क: उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक बुजुर्ग व्यक्ति गृह क्लेश से परेशान होकर यमुना नदी में कूदकर अपनी जान देने जा रहा था। लेकिन गनीमत रही कि मौके पर मौजूद कुछ युवकों ने सूझबूझ और साहस दिखाते हुए बुजुर्ग को ठीक समय पर पकड़ लिया। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

पुल पर चढ़कर सुसाइड की कोशिश

यह मामला 28 सितंबर की दोपहर का है। जानकारी के अनुसार, यह घटना मथुरा के यमुना पार थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर पुल पर हुई। करीब 65 वर्षीय बुजुर्ग, जो कस्बा राया क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं, पारिवारिक कलह से इतने परेशान थे कि उन्होंने जीने की इच्छा ही छोड़ दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बुजुर्ग पुल की रेलिंग पर चढ़ गए और नदी की तेज धारा में छलांग लगाने ही वाले थे।

घर की कलह से टूट गए थे बुजुर्ग

बुजुर्ग ने खुद बताया कि उनकी पत्नी से अक्सर झगड़े होते रहते थे। इसके अलावा बच्चे भी उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते थे। लगातार कई सालों से चले आ रहे इस गृह क्लेश ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया और आखिरकार उन्होंने आत्महत्या करने का कदम उठाने की कोशिश की।

युवकों ने बचाई जान

वीडियो में साफ दिख रहा है कि जैसे ही बुजुर्ग छलांग लगाने वाले थे, पुल पर मौजूद कुछ युवक तेजी से उनकी ओर दौड़े और उन्हें पकड़ लिया। सभी ने मिलकर बुजुर्ग को रेलिंग से खींचकर सुरक्षित स्थान पर ला खड़ा किया। अगर युवकों ने ज़रा भी देर की होती, तो बुजुर्ग नदी में कूद चुके होते और उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाता।

पुलिस को सौंपा गया

बचाए जाने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। इसके बाद युवकों ने बुजुर्ग को सुरक्षित पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस बुजुर्ग की काउंसलिंग कर रही है और उनके परिजनों को भी जानकारी दे दी गई है।

वीडियो वायरल, लोग कर रहे युवकों की सराहना

यह घटना मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो देखने के बाद लोग युवकों की तारीफ़ कर रहे हैं और उन्हें असली हीरो बता रहे हैं। वहीं इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि पारिवारिक झगड़े और अकेलापन किस तरह बुजुर्गों की मानसिक सेहत पर असर डाल रहे हैं।   

 

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it