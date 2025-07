खेल जगत में पसरा मातम: फेमस फुटबॉलर Diogo Jota की 28 साल की उम्र में कार हादसे से दर्दनाक मौत

नारी डेस्क: पुर्तगाल के मशहूर फुटबॉलर डिओगो जोटा की एक दर्दनाक कार दुर्घटना में मौत हो गई है। महज 28 साल की उम्र में इस होनहार खिलाड़ी की जिंदगी खत्म हो गई। इस हादसे में उनके भाई आंद्रे जोटा की भी जान चली गई। इस खबर के सामने आने के बाद से ही फुटबॉल जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।

यह खौफनाक हादसा स्पेन में हुआ, जब डिओगो और उनके भाई एक लेम्बोर्गिनी कार में सफर कर रहे थे। बताया जा रहा है कि सड़क पर ओवरटेक करते समय उनकी कार का टायर फट गया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और फिर उसमें आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई और पास के पेड़-पौधे भी जल गए। मौके पर पहुंची राहत टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

Diogo Jota’s brother André Silva, 25-year-old Penafiel player in Portuguese 2nd League, has also passed away following the accident.



Rest in peace, André. 🕊️ pic.twitter.com/Rn3APVMPpk