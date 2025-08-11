ये 5 आदतें बढ़ा रही हैं Uric Acid का खतरा, जानें बचाव के टिप्स

नारी डेस्क: यूरिक एसिड शरीर में एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो प्यूरीन नामक तत्व के टूटने से बनता है। ये प्यूरीन हमारी डाइट और शरीर की कोशिकाओं से मिलते हैं। अगर यूरिक एसिड की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाती है, तो यह गाउट (जोड़ों में सूजन), किडनी स्टोन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ रोज़ की आदतें ही इस खतरे को चुपचाप बढ़ा रही हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी 5 आदतें हैं जो यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है।

ज्यादा रेड मीट और सी-फ़ूड खाना

अगर आप रोज़ाना या बार-बार रेड मीट (जैसे मटन, बीफ) या सी-फ़ूड (जैसे झींगा, मछली) खाते हैं, तो सावधान हो जाइए। इन चीजों में प्यूरीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो शरीर में यूरिक एसिड बढ़ाने का काम करती है। डाइट में रेड मीट और सी-फ़ूड को सीमित करें। प्रोटीन के लिए दालें, पनीर और अंडे जैसे हेल्दी विकल्प चुनें।

जरूरत से ज़्यादा शराब पीना

शराब, खासकर बीयर, प्यूरीन का प्रमुख स्रोत है। शराब शरीर में यूरिक एसिड के उत्सर्जन को कम कर देती है और इसके निर्माण को बढ़ाती है। यही कारण है कि शराब पीने वालों में गाउट की संभावना अधिक होती है। अगर संभव हो तो शराब से दूरी बनाएं। खासकर बीयर और व्हिस्की जैसी चीजों से परहेज करें।

शक्कर और मीठे पेय पदार्थों का ज़्यादा सेवन

जो लोग रोज़ाना मीठे जूस, सोडा, पैकेज्ड ड्रिंक्स या मिठाइयों का ज़्यादा सेवन करते हैं, उनमें हाई यूरिक एसिड का खतरा ज़्यादा होता है। इनमें मौजूद फ्रक्टोज यूरिक एसिड के स्तर को तेजी से बढ़ाता है। मीठे पेय पदार्थों की जगह पानी, नारियल पानी या ताज़े फल का सेवन करें। मीठी चीजों को हफ्ते में 1-2 बार तक सीमित करें।

पानी कम पीना

पर्याप्त पानी ना पीना भी एक बड़ी गलती है। जब शरीर में पानी की कमी होती है, तो किडनी यूरिक एसिड को सही से फ़िल्टर नहीं कर पाती, जिससे इसका लेवल बढ़ने लगता है। दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने की आदत डालें। गर्मी और एक्सरसाइज के समय यह मात्रा और बढ़ सकती है।

शारीरिक गतिविधि की कमी

जो लोग ज़्यादातर समय बैठे रहते हैं और कोई शारीरिक गतिविधि नहीं करते, उनके शरीर में चयापचय (मेटाबॉलिज्म) धीमा हो जाता है, जिससे यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। हर दिन कम से कम 30 मिनट वॉक, योग या हल्की एक्सरसाइज करें। इससे शरीर एक्टिव रहता है और यूरिक एसिड का स्तर नियंत्रित रहता है।

कैसे रखें यूरिक एसिड को कंट्रोल में?

संतुलित और प्यूरीन-लो डाइट अपनाएं। अधिक पानी पिएं और शराब व शक्कर से दूरी बनाएं। नियमित रूप से ब्लड टेस्ट कराएं ताकि समय रहते पता चल सके। जरूरत हो तो डॉक्टर की सलाह से दवा लें और घरेलू उपाय जैसे नींबू पानी, सेब का सिरका और लो-फैट डेयरी शामिल करें।

छोटी-छोटी आदतें जो हमें मामूली लगती हैं, वो धीरे-धीरे हमारे शरीर में बड़ा नुकसान कर सकती हैं। यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखना मुश्किल नहीं, बस थोड़ी समझदारी और सही दिनचर्या की ज़रूरत है। अगर आप इन 5 आदतों पर ध्यान देंगे, तो न सिर्फ यूरिक एसिड का खतरा कम होगा, बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा।