जय हो नारी शक्ति...  पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी महिला क्रिकेट टीम, खुशी के मारे रो पड़े रोहित शर्मा

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 03 Nov, 2025 10:04 AM
नारी डेस्क:  दिल टूटने से इतिहास तक भारतीय महिला क्रिकेट ने गौरव की ओर अपनी लंबी अधूरी यात्रा पूरी की, जब हरमनप्रीत कौर की निडर टीम ने रविवार को एक रोमांचक फ़ाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला आईसीसी महिला विश्व कप ख़िताब जीता। भारतीय महिला क्रिकेट ने आखिरकार अपने शिखर को छू लिया क्योंकि वर्षों की कड़ी मेहनत और लगभग चूकने के बाद मेज़बान टीम के लिए एक यादगार शाम आई और इतिहास रच दिया।

विश्व कप के 13वें संस्करण में भारत की इस सफलता ने उन्हें ट्रॉफी जीतने वाली चौथी टीम बना दिया, और अब ऑस्ट्रेलिया (7), इंग्लैंड (4) और न्यूज़ीलैंड (1) के साथ चैंपियनों की सूची में शामिल हो गए हैं। इस जीत के साथ, हरमनप्रीत की टीम ने आखिरकार पिछले दिल टूटने के भूतों को दफना दिया - 2005 और 2017 के फाइनल - और भारत को बहुप्रतीक्षित विश्व खिताब दिलाया, जो देश में खेल के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। टूर्नामेंट के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर - 7 विकेट पर 298 रन बनाने के बाद, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 45.3 ओवर में 246 रन पर समेट दिया।

इस मुकाबले को देखने के लिए क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा, आईसीसी अध्यक्ष जय शाह और कई हस्तियां डीवाई पाटिल स्टेडियम के स्टैंड में मौजूद थीं। सबका ध्यान खींचा रोहित शर्मा ने जो बेटियों की जीत से भावुक हो  गए। लाख कोशिश करने के बाद भी वह अपने आंसू नहीं रोक पाए। वहीं इससे पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह  अंपायर के गलत डिसीजन पर भड़कते नजर आए । दरअसल अंपायर ने इस मैच में दीप्ति शर्मा को गलत आउट दिया था, जिसे देखकर रोहित शर्मा काफी निराश नजर आए।

भारत की महिलाओं ने आखिरकार अपनी कहानी फिर से लिख दीऔर इस बार, उन्होंने इसे सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। अगर 25 जून, 1983 भारतीय पुरुष क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था, जब कपिल देव की टीम ने लॉर्ड्स में शक्तिशाली वेस्टइंडीज को हराया था, तो 2 नवंबर, 2025 महिला क्रिकेट आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। वैसे, भारत की जीत में दो अलग-अलग दौर की खिलाड़ियों का योगदान रहा। हमेशा से भरोसेमंद रही दीप्ति टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज़ (21) रहीं और उन्होंने सबसे बड़े मंच पर चतुराई और शालीनता से गेंदबाज़ी की। दूसरी ओर, शैफाली को दूसरा मौका मिला - प्रतीक रावल के चोटिल होने के बाद उन्हें पसंदीदा टीम से बाहर से टीम में शामिल किया गया।
 

