हर महिला याद रखें 14490 को... यह हेल्पलाइन नंबर 24x7 आपकी मदद के लिए रहेगा तैयार

नारी डेस्क: राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने हिंसा, उत्पीड़न या किसी तरह की मुश्किल का सामना करने वाली महिलाओं को त्वरित और सुगम सहायता उपलब्ध कराने के लिए सोमवार को ‘शॉर्ट-कोड' हेल्पलाइन 14490 शुरू करने की घोषणा की। 14490 पर कॉल करके महिलाएं सुरक्षा से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। किसी भी प्रकार की समस्या पर तुरंत मार्गदर्शन पा सकती हैं।



याद रखने में आसान है ये नंबर

यह हेल्पलाइन चौबीसों घंटे काम करेगी। एनसीडब्ल्यू ने कहा कि यह हेल्पलाइन कॉल करने वालों को प्रथम संपर्क बिंदु के रूप में मार्गदर्शन प्रदान करेगी, प्राधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करेगी तथा आपात स्थितियों में समय पर हस्तक्षेप की सुविधा प्रदान करेगी। बयान में बताया गया है कि यह टोल-फ्री नंबर याद रखने में आसान है और आयोग की मौजूदा हेल्पलाइन ‘7827170170' से जुड़ा हुआ है, ताकि किसी भी प्रकार की देरी या शुल्क के बिना मदद सुनिश्चित की जा सके।



महिलाओं की सुरक्षा के लिए हैं ये नंबर

एनसीडब्ल्यूनी ने कहा कि नया ‘शॉर्ट-कोड' आयोग की पहुंच को सुदृढ़ करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि जरूरतमंद महिलाओं को तत्काल सहायता प्राप्त हो। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे प्रमुख नंबर 1091 है, इसे किसी भी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न, स्टॉकिंग या खतरे की स्थिति में तुरंत संपर्क किया जा सकता है। घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, दुष्कर्म, उत्पीड़न, काउंसलिंग सहायता और कानूनी सलाह के लिए 181 नंबर का इस्तेमाल किया जाता है।यह 24×7 काम करता है और कई राज्यों में वन-स्टॉप सेंटर से जुड़ा होता है।

