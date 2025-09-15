16 SEPTUESDAY2025 7:56:19 PM
Nari

4 लाख घूस लेते ही रंगे हाथ पकड़ी गई महिला अफसर, गिड़गिड़ाई, रोई और बोली- माफ कर दो

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 15 Sep, 2025 11:54 AM
4 लाख घूस लेते ही रंगे हाथ पकड़ी गई महिला अफसर, गिड़गिड़ाई, रोई और बोली- माफ कर दो

नारी डेस्क:  नगर नियोजन अधिकारी मणिहरिका को तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने नरसिंगी नगरपालिका कार्यालय से रंगे हाथ ₹4,00,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने लेआउट रेगुलराइजेशन योजना (LRS) के तहत एक भूखंड (plot) की मंजूरी के लिए कुल ₹10,00,000 की रिश्वत की मांग की थी। 

रिश्वत की मांग और शिकायतकर्ता की भूमिका

शिकायतकर्ता विनोद नाम के व्यक्ति ने आवेदन किया था कि उसका भूखंड नियमित किया जाए। विनोद की शिकायत के अनुसार, मणिहरिका ने बार-बार फाइलों को रोका और विभागीय प्रक्रियाओं में जानबूझकर देरी की। इसके बाद उन्हें ₹10 लाख की राशि बताई गई जिसमें से ₹4 लाख की राशि एडवांस के तौर पर मांगी और ली गई। 

ACB द्वारा जाल बिछाकर हुई गिरफ्तारी

मणिहरिका को पकड़ने के लिए ACB ने जाल बिछाया। जब रिश्वत की रकम लेने की क्रिया पूरी हो रही थी, तभी उन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया। इस कार्रवाई को DSP श्रीधर की नेतृत्व वाली टीम ने अंजाम दिया। गिरफ्तार करने के बाद उनके कार्यालय की तलाशी ली गई और कई दस्तावेज़ जब्त किए गए। 

गिरफ्तारी के समय अफसर का भावनात्मक बर्ताव

जब मणिहरिका को पकड़ा गया, तो उन्होंने हाथ जोड़कर, फूट-फूटकर रोने लगीं। उन्होंने अधिकारियों से विनती की कि उन्हें छोड़ा जाए और माफी माँगी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस दौरान वह काफी परेशान थीं। इसके बावजूद कार्रवाई पूरी की गई और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 

निगरानी, जांच और कानूनी प्रक्रिया

पकड़ने के बाद ACB ने मणिहरिका द्वारा स्वीकृत की गई फाइलों की समीक्षा शुरू कर दी है। यह जांच की जा रही है कि क्या अन्य लोगों ने भी इसी तरह की अनुमति देने के बदले रिश्वत दी हो या अन्य अधिकारियों का इस घोटाले में भाग हो। अदालत में पेशी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 

पिछले समय में अधिकारियों पर हुई कार्रवाई

तेलंगाना में यह पहली घटना नहीं है जब महिला अधिकारी रिश्वत के मामले में पकड़ी गई हैं। पिछले कुछ महीनों में कई अन्य सरकारी अधिकारियों को भी भ्रष्टाचार मामलों में गिरफ्तार किया गया है चाहे वह मत्स्य अधिकारी हों, तहसीलदार हो, या अन्य विभागों की अधिकारी हों। यह एक चेतावनी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकारी निगरानी और कार्रवाई तेज हो रही है।  

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it