सालों से ड्रीम बाइक का सपना देख रहे पति को पत्नी ने यूं दिया सरप्राइज, इस वीडियो ने किया सभी को भावुक

नारी डेस्क: कई बार छोटी- छोटी बातें भी बड़ी खुशियां दे देती हैं। पार्टनर का एक छोटा सा इशारा दिल पिघला देने की ताकत रखता है। कुछ ऐसा ही हुआ एक शख्स के साथ जिसकी पत्नी ने उनका सालों का सपना हकीकत में बदलकर उसे पल भर में दुनिया की सारी खुशियां दे दी। इस वायाल वीडियो ने इस शख्स के साथ- साथ इंटरनेट यूजर को भी रूला दिया।



इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में पति अपने घर के बाहर अपने परिवार से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है और एक आदमी बाइक पर सवार होकर आता है। पहले तो वह शख्स थोड़ा उलझन में दिखता है, उसे समझ नहीं आता कि बाइक वहां क्यों है या उसका उससे क्या लेना-देना है। डिलीवरी करने वाला वहीं खड़ा रहता है और पति धीरे-धीरे सब कुछ समझता है, अपनी नज़रें बाइक से हटाकर अपनी पत्नी पर डालता है। तभी उसे पता चलता है कि यह उसकी ड्रीम बाइक थी, जो उसकी पत्नी की ओर से एक सरप्राइज गिफ्ट थी।



जिस पल उसे सच्चाई का एहसास होता है, वह एकदम हैरान रह जाता है। वह अपनी पत्नी को अपने पास खींचता है, उसे दिल से गले लगाता है और फिर दोनों एक-दूसरे के चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान बिखेरते हैं। वह इस दौरान अपने आंसू नहीं रोक पाया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और इस पर हज़ारों भावुक टिप्पणियां मिली। लोगों ने पत्नी के इस भाव को प्रेम के एक मार्मिक प्रदर्शन के रूप में सराहा, एक ने तो यहां तक लिखा, "इस वीडियो में कितनी पवित्रता है।"

