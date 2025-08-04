"तू  दुर्गा बन, काली बन लेकिन बुर्के वाली मत बन..."  हिंदू बेटियों से इस प्रसिद्ध संत ने की ये अपील

नारी डेस्क: बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को भला कौन नहीं जानता वह अपने प्रवर्चन से ज्यादा अजीबोगरीब बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने महिलाओं को लेकर ऐसा बयान दे डाला जिससे बेहद बड़ा विवाद हो सकता है। धीरेंद्र शास्त्री ने अपने भाषण में हिंदू समाज की बहन-बेटियों सेअपील करते हुए कहा कि दुर्गा बन, तू कली बन... लेकिन कभी बुर्के वाली मत बनना।



धीरेंद्र शास्त्री ने लव जिहाद को लेकर यह बात कही। उन्होंने अपने भाषण में कहा-"देश में बहुत जिहाद चल रहे हैं, जिसमें थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद है। प्रायोजित तरीके से कुंठित, संकुचित मानसिकता के लोग हिंदू बहन-बेटियों को अपने प्रेम के झांसे में फंसाते हैं और जब उनके मंसूबे पूरे नहीं होते, तो उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं।" उन्होंने कहा- "हिंदू बहन-बेटियां इस बात को समझ नहीं रहीं, इसलिए तो हम दिन-रात प्रयत्न कर रहे हैं कि हिंदुओं जागो, अभी नहीं तो कभी नहीं।



धीरेंद्र शास्त्री ने आगे कहा- हजारों बेटियों का सरतम काट दिया गया है और उनका उद्देश्य ही सरतम से जुदा करना है। ऐसे में हिंदू बेटियों से उन्होंने अपील करते हुए कहा- दुर्गा बनो, काली बनो, लेकिन कभी बुर्के वाली मत बनो। अब उनका यह बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

