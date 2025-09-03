05 SEPFRIDAY2025 9:57:18 PM
Nari

बेंगलुरु भगदड़ के 3 महीने बाद विराट कोहली ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा हूं

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 03 Sep, 2025 11:43 AM
बेंगलुरु भगदड़ के 3 महीने बाद विराट कोहली ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा हूं

नारी डेस्क:  रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के पूर्व कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली ने 4 जून को टीम की जीत के जश्न के दौरान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना और समर्थन व्यक्त किया है। आरसीबी के पहले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) ट्रॉफी समारोह को देखने के लिए लगभग 3 लाख लोगों की भीड़ जमा होने के कारण हुई भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए।

PunjabKesari
हाल ही में कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर साझा की गई एक पोस्ट में कहा-"ज़िंदगी में कुछ भी आपको 4 जून जैसे दिल टूटने के लिए तैयार नहीं करता। जो हमारी फ्रैंचाइज़ी के इतिहास का सबसे खुशी का पल होना चाहिए था... वह एक दुखद घटना में बदल गया। मैं उन लोगों के परिवारों के बारे में सोच रहा हूं और उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं जिन्हें हमने खो दिया और हमारे जो प्रशंसक घायल हुए। आपका नुकसान अब हमारी कहानी का हिस्सा है। हम साथ मिलकर देखभाल, सम्मान और ज़िम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे," ।


इस त्रासदी के बाद, RCB ने पिछले महीने मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी। फ्रैंचाइज़ी ने प्रशंसकों और क्रिकेट जगत के सदस्यों के साथ मिलकर दुख और एकजुटता व्यक्त की। अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट में, फ्रैंचाइज़ी ने इस नुकसान पर दुख व्यक्त किया और अपनी नई पहल, "RCB CARES" के तहत शोक संतप्त परिवारों को निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। बयान में कहा गया- "4 जून, 2025 को हमारा दिल टूट गया। हमने आरसीबी परिवार के ग्यारह सदस्यों को खो दिया। वे हमारा हिस्सा थे। हमारे शहर, हमारे समुदाय और हमारी टीम को विशिष्ट बनाने वाली चीज़ों का हिस्सा। उनकी अनुपस्थिति हम सभी की यादों में हमेशा रहेगी।"
 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it