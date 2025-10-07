07 OCTTUESDAY2025 10:14:11 AM
"मेरे सिर में दर्द है..." भयंकर एक्सीडेंट के बाद विजय देवरकोंडा का आया रिएक्शन, 3 दिन पहले ही हुई थी सगाई

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 07 Oct, 2025 08:48 AM

नारी डेस्क: हैदराबाद में अपनी कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के कुछ घंटों बाद, अभिनेता विजय देवरकोंडा ने इंस्टाग्राम पर अपने प्रशंसकों को आश्वस्त किया कि वह सुरक्षित हैं। उन्होंने अपने प्रशंसकों से चिंता न करने का अनुरोध करते हुए कहा- सब ठीक है। कार को टक्कर लगी है, लेकिन हम सब ठीक हैं,"। उनके एक्सीडेंट की खबर सुन फैंस काफी चिंता में पड़ गए थे। 

एक्टर नेतनावपूर्ण माहौल के बीच, उन्होंने यह कहकर माहौल को शांत किया कि बिरयानी सब ठीक कर सकती है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा- "मैंने स्ट्रेंथ वर्कआउट भी किया और अभी घर लौटा हूं। मेरा सिर में दर्द है, लेकिन बिरयानी और नींद से कुछ नहीं होगा। इसलिए आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारा प्यार। इस खबर से परेशान मत होइए,"।यह हादसा जोगुलम्बा गडवाल जिले के उंडावल्ली के पास हुआ, जब विजय पुट्टपर्थी से हैदराबाद लौट रहे थे।

 

 

एक बोलेरो गाड़ी अचानक दाहिनी ओर मुड़ गई, जिससे देवरकोंडा की लेक्सस कार उससे टकरा गई, जिससे गाड़ी के बाएं हिस्से को मामूली नुकसान हुआ। एक पुलिस अधिकारी ने बताया,- "कार के बाएं हिस्से को नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। विजय देवरकोंडा और दो अन्य लोग कार में थे। वह तुरंत दूसरी गाड़ी में बैठ गए और उनकी टीम ने बीमा के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।" इस बीच, विजय देवरकोंडा हाल ही में सुर्खियों में रहे हैं, खासकर अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के साथ अपने कथित संबंधों के कारण। कथित तौर पर दोनों ने कुछ दिन पहले सगाई कर ली है। दोनों में से किसी ने भी अभी तक अपनी सगाई की खबर सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं की है। 

