19 AUGTUESDAY2025 12:09:53 PM
Nari

कलयुगी बेटे ने अपने बाप पर बरसाए थप्पड़, बेबस हाेकर बस हाथ जोड़ता रहा बुजुर्ग

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 13 Aug, 2025 04:32 PM
कलयुगी बेटे ने अपने बाप पर बरसाए थप्पड़, बेबस हाेकर बस हाथ जोड़ता रहा बुजुर्ग

नारी डेस्क: नागपुर शहर में एक युवक द्वारा अपनी मां के सामने अपने पिता पर "पारिवारिक मामले" को लेकर हमला करने का एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति को चेतावनी दी और उसे समझाइश दी। हालांकि पीड़ित ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शांति नगर निवासी उस व्यक्ति का पता लगा लिया।

PunjabKesari
फुटेज में एक बुजुर्ग व्यक्ति सोफे पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि उसका बेटा उसे बार-बार थप्पड़ मार रहा है, उनके बाल खींच रहा है और उसकी गर्दन पकड़ रहा है। उस व्यक्ति की मां पास में बैठी दिखाई दे रही है और वह भी बेटे को समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन आरोपी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वह लगातार अपने पिता को थप्पड़ मारता जा रहा है। 

PunjabKesari
शांति नगर पुलिस ने उस घर का पता लगाया जहां यह घटना हुई थी और पीड़ित से मुलाकात की, जिसने दावा किया कि ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई और उसने शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया। मां ने पुलिस को बताया कि यह एक "पारिवारिक मामला" है और उनकी मुलाक़ात पर सवाल उठाया। हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने बेटे को कड़ी चेतावनी दी और उसे समझाते हुए कहा कि माता-पिता के प्रति हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

Related News

Nari Special

Denim Collection

Denim Collection
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it