कलयुगी बेटे ने अपने बाप पर बरसाए थप्पड़, बेबस हाेकर बस हाथ जोड़ता रहा बुजुर्ग

नारी डेस्क: नागपुर शहर में एक युवक द्वारा अपनी मां के सामने अपने पिता पर "पारिवारिक मामले" को लेकर हमला करने का एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति को चेतावनी दी और उसे समझाइश दी। हालांकि पीड़ित ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शांति नगर निवासी उस व्यक्ति का पता लगा लिया।



फुटेज में एक बुजुर्ग व्यक्ति सोफे पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि उसका बेटा उसे बार-बार थप्पड़ मार रहा है, उनके बाल खींच रहा है और उसकी गर्दन पकड़ रहा है। उस व्यक्ति की मां पास में बैठी दिखाई दे रही है और वह भी बेटे को समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन आरोपी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वह लगातार अपने पिता को थप्पड़ मारता जा रहा है।



शांति नगर पुलिस ने उस घर का पता लगाया जहां यह घटना हुई थी और पीड़ित से मुलाकात की, जिसने दावा किया कि ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई और उसने शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया। मां ने पुलिस को बताया कि यह एक "पारिवारिक मामला" है और उनकी मुलाक़ात पर सवाल उठाया। हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने बेटे को कड़ी चेतावनी दी और उसे समझाते हुए कहा कि माता-पिता के प्रति हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।