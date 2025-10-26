पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं तो करे लौंग के ये उपाय

नारी डेस्क: कुछ लोग वास्तु शास्त्र में बहुत विश्वास करते हैं। ऐसे में घर का निर्माण और यहां पर रखी चीजों की साज-सजावट भी इसके अनुसार, ही करते हैं। वहीं इसके विपरित वास्तु नियमों का पालन न करने से घर में नेगेटिविटी आ सकती है और व्यक्ति को आर्थिक समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। आर्थिक समस्याएं दूर करने के लिए वास्तु शास्त्र में लौंग और कपूर के कुछ उपाय बताए गए हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में।

धन हानि से मिलेगा छुटकारा

यदि आप धन हानि से परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो लौंग से वास्तु दोष दूर करें। एक कटोरी में 2 लौंग और एक कपूर डालें। अब इसको किचन के बाहर जलाएं। इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी की समस्या दूर होगी।

आर्थिक परेशानी होगी दूर

यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो शनिवार के दिन नहाने वाले पानी में एक कपूर डालकर स्नान करें। इस उपाय को करने से आर्थिक परेशानी दूर होती है।

मां लक्ष्मी होगी प्रसन्न

मां लक्ष्मी को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो शाम के समय रोज कपूर जलाकर आरती करें। इस उपाय को करने से वास्तु दोष भी दूर होगा और मां लक्ष्मी की कृपा भी बरसेगी।

रुका हुआ पैसा मिलेगा वापिस

यदि आपका पैसा किसी के पास फंसा है और वापिस नहीं मिल रहा तो लौंग का उपाय कर सकते हैं। स्नान करने के बाद एक लाल गुलाब फूल, दो लौंग और कपूर लेकर मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। इस उपाय को करने से आपको रुका हुआ पैसा वापिस मिलेगा।

घर में आएगी सुख-समृद्धि

वास्तु में पूजा स्थान के पास सरसों के तेल में लौंग डालकर जलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। यह उपाय करने से मां लक्ष्मी का घर में वास होता और सुख-समृद्धि आती है।