रोज डे से वैलेंटाइन डे तक, इन राशियों की चमकेगी लव लाइफ

नारी डेस्क : वैलेंटाइन वीक के साथ ही प्यार भरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। हर साल की तरह इस बार भी 7 फरवरी से 14 फरवरी 2026 तक वैलेंटाइन वीक मनाया जाएगा। यह सप्ताह सिर्फ गुलाब, चॉकलेट और गिफ्ट्स तक सीमित नहीं होता, बल्कि रिश्तों को मजबूत करने, दिल की बात कहने और नए प्यार की शुरुआत करने का सबसे खास समय माना जाता है। रोज डे से शुरू होकर प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टैडी डे, हग डे, किस डे और आखिर में वैलेंटाइन डे ये सातों दिन प्यार को जताने के अलग-अलग मौके लेकर आते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस वैलेंटाइन वीक में किस राशि पर प्यार का जादू सबसे ज्यादा चलेगा? आइए जानते हैं ग्रहों की चाल और सभी राशियों का लव राशिफल।

7 से 14 फरवरी 2026 तक ग्रहों की चाल

इस वैलेंटाइन वीक के दौरान कुंभ राशि में बुध, शुक्र और सूर्य का गोचर रहेगा, जिससे प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा देखने को मिलेगी।
7 फरवरी (रोज डे): बुध धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे
11 फरवरी: बुध कुंभ राशि में गोचर करेंगे
12 फरवरी: सूर्य भी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे
14 फरवरी (वैलेंटाइन डे): चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे
ज्योतिष के अनुसार यह योग प्रेम, आकर्षण और वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ाने वाला माना जा रहा है।

वैलेंटाइन वीक लव राशिफल 2026

मेष (Aries)

इस सप्ताह रोमांस में नई हलचल देखने को मिलेगी। सिंगल लोगों को नए रिश्ते की शुरुआत का मौका मिल सकता है, वहीं कपल्स के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी।
सुझाव: पार्टनर को छोटे सरप्राइज दें।

वृषभ (Taurus)

भावनाओं को खुलकर जाहिर करने का समय है। बातचीत से रिश्तों में आई दूरी खत्म होगी। सिंगल वृषभ जातक किसी खास से जुड़ सकते हैं।
सुझाव: रिश्ते में भरोसा बनाए रखें।

मिथुन (Gemini)

रोमांस और मस्ती से भरा सप्ताह रहेगा। छोटी यात्राएं या आउटिंग संभव है। सिंगल लोगों को नए रोमांटिक अवसर मिल सकते हैं।
सुझाव: संवाद में ईमानदारी रखें।

कर्क (Cancer)

प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। पुराने परिचय से प्यार की शुरुआत हो सकती है।
सुझाव: पार्टनर की भावनाओं को समझें।

सिंह (Leo)

इस सप्ताह आकर्षण और रोमांस चरम पर रहेगा। सिंगल सिंह जातक प्यार में पड़ सकते हैं।
सुझाव: हल्की-फुल्की फ्लर्टिंग रिश्ते को खास बनाएगी।

कन्या (Virgo)

रिश्तों में धैर्य और समझदारी जरूरी होगी। किसी पुराने मतभेद को सुलझाने का अच्छा समय है।
सुझाव: प्यार को छोटे इशारों में जताएं।

तुला (Libra)

रोमांस में संतुलन और मिठास बनी रहेगी। सिंगल तुला जातकों को नए दोस्त मिल सकते हैं, जो आगे चलकर प्यार में बदल सकते हैं।
सुझाव: दिल की बात खुलकर कहें।

 वृश्चिक (Scorpio)

प्यार में जुनून और गहराई बढ़ेगी। सिंगल लोगों को कोई खास व्यक्ति आकर्षित कर सकता है।
सुझाव: रिश्ते में ईमानदारी रखें।

धनु (Sagittarius)

मस्ती और रोमांच से भरा सप्ताह रहेगा। आउटडोर डेट या छोटी ट्रिप संभव है।
सुझाव: पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं।

मकर (Capricorn)

रिश्तों में स्थिरता और भरोसा मजबूत होगा। सिंगल मकर जातक किसी प्रोफेशनल कनेक्शन से जुड़ सकते हैं।
सुझाव: प्यार में प्रतिबद्धता दिखाएं।

कुंभ (Aquarius)

नई ऊर्जा और नए अनुभव मिलने के योग हैं। सिंगल कुंभ जातकों को अपने सोशल सर्कल से प्यार मिल सकता है।
सुझाव: रिश्ते में आज़ादी और रोमांच बनाए रखें।

मीन (Pisces)

भावनाएं गहराएंगी और प्यार में कोमलता बढ़ेगी। सिंगल मीन जातकों को भावनात्मक जुड़ाव मिल सकता है।
सुझाव: दिल से अपने प्यार का इजहार करें।

वैलेंटाइन वीक 2026 कई राशियों के लिए प्यार, रोमांस और नए रिश्तों के द्वार खोल रहा है। चाहे आप सिंगल हों या रिलेशनशिप में, यह सप्ताह दिल की बात कहने और रिश्तों को नई दिशा देने का बेहतरीन मौका है।
 

