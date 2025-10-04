04 OCTSATURDAY2025 5:29:59 PM
माता वैष्‍णो देवी के भक्‍तों के लिए बुरी खबर, 3 दिन के लिए रोकी गई यात्रा

माता वैष्‍णो देवी के भक्‍तों के लिए बुरी खबर, 3 दिन के लिए रोकी गई यात्रा

नारी डेस्क: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी मौसम संबंधी सलाह के मद्देनजर श्री माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर की तीर्थयात्रा कल से स्थगित रहेगी। 17 सितंबर को स्थगित तीर्थयात्रा फिर से शुरू होने के बाद रियासी जिले के कटरा शहर में चहल-पहल लौट आई। भारी बारिश के कारण 26 अगस्त को यात्रा स्थगित कर दी गई थी।
अब हाल ही में  माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने X पर यह जानकारी शेयर करते हुए लिखा- "भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी खराब मौसम संबंधी सलाह के मद्देनजर, वैष्णो देवी यात्रा 5 से 7 अक्टूबर तक स्थगित रहेगी और 8 अक्टूबर को फिर से शुरू होगी, भक्त आधिकारिक चैनलों के माध्यम से अपडेट रह सकते हैं," ।


26 अगस्त को अर्धकुंवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में 34 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज़्यादातर तीर्थयात्री थे और कई घायल हो गए। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, ने भूस्खलन के कारणों की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय तीन-सदस्यीय समिति का गठन किया था।
 

