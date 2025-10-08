चलो बुलावा आया है...माता ने बुलाया है, 3 दिन बाद फिर से शुरू हुई वैष्णो देवी यात्रा

नारी डेस्क: प्रतिकूल मौसम के कारण तीन दिनों के निलंबन के बाद, वैष्णो देवी यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। त्रिकुटा पर्वतीय क्षेत्र में भारी बारिश, गरज और भूस्खलन की संभावना के कारण एहतियात के तौर पर इसे रोक दिया गया था। मौसम की स्थिति में सुधार होने पर, अधिकारियों ने यात्रा के मार्ग फिर से खोल दिए हैं। श्रद्धालुओं के लिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी सुरक्षा उपाय लागू हैं और रास्ते साफ़ हैं।

#WATCH | Katra, J&K | Devotees rejoice as Vaishno Devi Yatra resumes after the three-day suspension due to bad weather conditions. pic.twitter.com/v2TfWIGPrV — ANI (@ANI) October 8, 2025



श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि यात्रा सुचारू रूप से फिर से शुरू हो गई है और तीर्थयात्रियों को भवन की ओर बढ़ने की अनुमति दी जा रही है। माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने के लिए अपनी आध्यात्मिक यात्रा फिर से शुरू करने पर श्रद्धालुओं ने राहत और आभार व्यक्त किया है। अधिकारी तीर्थयात्रियों से आधिकारिक माध्यमों से अपडेट रहने और अपनी यात्रा के दौरान सुरक्षा सलाह का पालन करने का आग्रह करते रहे हैं। वैष्णो देवी यात्रा 5 अक्टूबर को स्थगित कर दी गई थी।



श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) ने घोषणा की कि यह निलंबन भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी प्रतिकूल मौसम पूर्वानुमान के परिणामस्वरूप था। श्राइन बोर्ड ने एक आधिकारिक बयान में कहा- "IMD द्वारा जारी खराब मौसम संबंधी सलाह के मद्देनजर, वैष्णो देवी यात्रा 5 से 7 अक्टूबर 2025 तक स्थगित रहेगी और 8 अक्टूबर को फिर से शुरू होगी।" इससे पहले, 26 अगस्त को हुए भूस्खलन के बाद वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई थी, जिसमें 34 लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे।