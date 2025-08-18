उर्फी जावेद पर बिल्ली ने किया हमला, बुरी तरह घायल हुई एक्ट्रेस ने दिखाया अपना हाल

नारी डेस्क: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उर्फी जावेद आए दिन खबरों में बनी रहती हैं। इस बार वह अपने कपड़े नहीं बल्कि अपनी चोट के निशान काे लेकर चर्चाओं में चल रही हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनकी आंख के नीचे चोट के निशान नजर आ रहे हैं। उनकी इन तस्वीरों ने फैंस की चिंता बढ़ा दी है।



उर्फी जावेद ने एक तस्वीर शेयर कर लिखा- 'कैट पेरेंट्स, क्या आप रिलेट कर सकते हैं? मैं सिर्फ सोफे पर बैठी हुई थी और मेरी कैट अचानक से आई और मुझे नोच लिया (गलती से)। इस तस्वीर में उनकी आंख के नीचे खून बह रहा है और सूजन भी साफ नजर आ रही है। इसके अलावा उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की है, जिसमें वह अपनी आंख में लगी चोट को करीब से दिखाती नजर आ रही हैं।



वीडियो में देखा जा सकता है कि पंजे के निशान गहरे हैं और त्वचा लाल पड़ गई है। इसके अलावा उन्होंने एक और वीडियो शेया किया है, जिसमें उनकी पालतू बिल्ली की केयरटेकर नजर आ रही हैं, जो उर्फी को पंजा मारने पर बिल्ली को डांट रही हैं। वीडियो में देखा गया कि केयरटेकर बिल्ली को हल्के हाथों से मारती हुए कहती है कि ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। इस वीडियो के साथ उर्फी ने कैप्शन लिखा- 'दिस कैट इज एविल,' यानी 'यह बिल्ली शैतान है.'।



