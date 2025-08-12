डबल मर्डर: कमरे में मिला किन्नर और बच्चे का सड़ा हुआ शव, बिस्तर के अंदर छिपाई गई थी लाश

नारी डेस्क: कानपुर के हनुमंत विहार कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक किराए के कमरे से तेज बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जब दरवाजा खोला गया तो कमरे के अंदर दो शव मिले एक 25 वर्षीय किन्नर काजल का और दूसरा उसके 12 वर्षीय मुंहबोले भाई देव का। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि इन दोनों की बेरहमी से हत्या की गई थी और शव चार दिन से कमरे में पड़े सड़ रहे थे।

एक अनोखा रिश्ता जो मां-बेटे जैसा था

काजल, मैनपुरी के धरमंगदपुर गांव की रहने वाली थी और कुछ महीने पहले ही कानपुर आई थी। उसने एक सेवानिवृत्त फौजी अभिमन्यु के मकान में किराए पर कमरा लिया था। काजल ने अपने चचेरे भाई देव को मुंहबोला बेटा बना लिया था और उसे पढ़ाई के लिए कानपुर बुला लिया था। वह देव को स्कूल भेजती थी और एक मां की तरह उसका पूरा ध्यान रखती थी।

जब कोई जवाब नहीं मिला, तब हुआ शक

काजल की मां गुड्डी देवी ने कई बार अपनी बेटी को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब कई दिन बीत गए तो परिवार को चिंता हुई और वे कानपुर पहुंचे। शनिवार को जब वे घर पहुंचे तो वहां से आ रही तेज दुर्गंध ने उन्हें चौंका दिया। दरवाजा बाहर से बंद था, कोई हलचल नहीं थी। मकान मालिक को बुलाकर दरवाजा खोला गया और जो नज़ारा सामने आया, उसने सबको हिला कर रख दिया।

कमरे के अंदर का खौफनाक मंजर

कमरे में देव का शव फर्श पर पड़ा था, और काजल की लाश दीवान (बेड) के अंदर छिपाकर रखी गई थी। कमरे में चारों तरफ शराब की बोतलें, खाली स्नैक्स के पैकेट, बिखरा हुआ सामान फैला था। अलमारी खुली हुई थी और कई कीमती चीजें गायब थीं, जिसमें काजल का महंगा मोबाइल फोन भी शामिल है। इससे साफ था कि यह सिर्फ मर्डर नहीं, बल्कि लूटपाट का भी मामला है।

शक की सुई तीन लड़कों पर, जिनसे थे करीबी संबंध

काजल की मां ने जिन लोगों पर शक जताया है, उनके नाम हैं आलोक उर्फ गोलू शर्मा, हेमराज उर्फ अजय सविता और आकाश। ये तीनों अक्सर काजल के घर आया-जाया करते थे। बताया जा रहा है कि काजल ने हाल ही में एक प्लॉट खरीदा था जिसमें आकाश भी उसके साथ शामिल था। ऐसे में पुलिस को शक है कि प्रेम, धोखा और लालच की वजह से इस डबल मर्डर को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है, लेकिन फिलहाल ये तीनों फरार हैं। उनकी फरारी ही कई सवाल खड़े कर रही है।

CCTV और फॉरेंसिक जांच से खुल सकते हैं राज

पुलिस अब इलाके के CCTV फुटेज खंगाल रही है और फॉरेंसिक टीम भी सबूत जुटाने में लगी हुई है। हनुमंत विहार थाना प्रभारी का कहना है कि यह हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की गई लगती है और जल्द ही सभी परतें सामने आ जाएंगी। काजल और देव की हत्या सिर्फ एक जुर्म नहीं, बल्कि एक भावनात्मक रिश्ता और भरोसे की हत्या है। यह मामला बताता है कि आज के दौर में भरोसे के रिश्ते भी खतरे में हैं। पुलिस अब हत्यारों की तलाश में जुटी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही न्याय मिलेगा।





