लाखों का पैकेज और हरकत इतनी cheap, मॉडल को देखकर करने लगा masturbate

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 12 Aug, 2025 10:43 AM
नारी डेस्क: दिल्ली से सटे गुरुग्राम के राजीव चौक पर एक मॉडल के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह शर्मनाक घटना 2 अगस्त की सुबह करीब 11 बजे हुई थी, जब एक युवती राजीव चौक पर कैब का इंतजार कर रही थी।

 सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

5 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें एक युवती ने आरोप लगाया कि एक आदमी ने उसके सामने अश्लील हरकत की। मॉडल ने इस वीडियो के साथ फोटो भी शेयर किए और लिखा कि वह जयपुर से गुरुग्राम आई थी और राजीव चौक पर बस से उतरने के बाद कैब का इंतजार कर रही थी। उसी समय एक व्यक्ति बार-बार उसके पास आकर चक्कर काटने लगा और उसे लगातार घूरता रहा। पहले युवती ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर उसने देखा कि उस व्यक्ति की पैंट की जिप खुली थी और वह उसके सामने ही मास्टरबेट करने लगा। यह देखकर वह दंग रह गई।

हेल्पलाइन और पुलिस से नहीं मिला तुरंत सहयोग

मॉडल ने बताया कि उसने महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 पर कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। साथ ही, जब उसने पुलिस से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, तो उसे वहां से भी मदद नहीं मिली। पुलिस प्रवक्ता एएसआई संदीप कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने खुद ही मामले का संज्ञान लिया। सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 75(2) (यौन उत्पीड़न) और 78 (पीछा करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आरोपी की पहचान 

पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम अभिलाष कुमार है, जो हरियाणा के करनाल का रहने वाला है। वह गुरुग्राम के सेक्टर-49 में एक प्राइवेट कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम करता है और उसकी सालाना सैलरी 14 लाख रुपये है। पुलिस ने उसे सेक्टर-49 स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह शादीशुदा है और एक बच्चे का पिता भी है।

इस घटना ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। साथ ही, हेल्पलाइन नंबर और पुलिस रिस्पॉन्स की धीमी गति पर भी सवाल उठे हैं। हालांकि, सोशल मीडिया के दबाव और वायरल वीडियो के चलते पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

  

 

