24 OCTFRIDAY2025 10:31:43 PM
Nari

मां लक्ष्मी के इस मंदिर में दर्शन किए बिना अधूरी मानी जाती है तिरुपति बालाजी की पूजा

  • Edited By Monika,
  • Updated: 24 Oct, 2025 06:46 PM
मां लक्ष्मी के इस मंदिर में दर्शन किए बिना अधूरी मानी जाती है तिरुपति बालाजी की पूजा

नारी डेस्क : तिरुपति बालाजी के बारे में कौन नहीं जानता। देश-विदेश से लाखों भक्त यहां भगवान की एक झलक पाने और मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीपद्मावती देवी मंदिर के दर्शन और पूजा के बिना तिरुपति बालाजी की पूजा अधूरी मानी जाती है? आइए जानते हैं इस पौराणिक मान्यता और मंदिर के महत्व के बारे में।

मां लक्ष्मी का अवतार: श्रीपद्मावती देवी

देवी लक्ष्मी को धन, समृद्धि और वैभव की देवी माना जाता है। उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख-शांति और आर्थिक समृद्धि आती है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के पास तिरुचुनूर नामक छोटे से गांव में स्थित श्रीपद्मावती देवी मंदिर इसी देवी को समर्पित है।माना जाता है कि श्रीपद्मावती देवी का जन्म पद्म सरोवर नामक पवित्र झील से हुआ था। यह स्थान अब मंदिर के रूप में स्थापित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, विष्णु भगवान, जिन्हें तिरुपति बालाजी के रूप में पूजा जाता है, ने श्रीपद्मावती देवी से विवाह किया था। आज भी यहां भव्य रीति-रिवाज के साथ उनके विवाह का उत्सव मनाया जाता है और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है।

PunjabKesari

तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद जाएं श्रीपद्मावती देवी मंदिर

श्रीपद्मावती देवी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, जो धन और समृद्धि की देवी हैं। तिरुपति बालाजी के मंदिर की तरह ही, श्रीपद्मावती देवी मंदिर भी सालभर भक्तों से भरा रहता है। मान्यता है कि अगर कोई भक्त तिरुपति बालाजी के मंदिर में मुराद मांगता है, तो उसे श्रीपद्मावती देवी का आशीर्वाद भी लेना जरूरी होता है। इसलिए श्रद्धालु दोनों मंदिरों में दर्शन और पूजा के लिए जाते हैं।

यें भी पढ़ें : पृथ्वी लोक में यहां पर होता है आत्मा का हिसाब-किताब, यमराज की लगती है कचहरी!

पूजा और यात्रा का महत्व

विशेष अवसरों पर इस मंदिर का महत्व और बढ़ जाता है। इस दिन लाखों भक्त आते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। श्रीपद्मावती देवी मंदिर केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व का केंद्र भी है। मंदिर तिरुपति से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर तिरुचुनूर में स्थित है और यहां की धार्मिक मान्यताएं एवं सांस्कृतिक परंपराएं आज भी जीवित हैं। भक्तों का विश्वास है कि इस मंदिर में पूजा और दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में समृद्धि आती है।

PunjabKesari

तिरुपति बालाजी की पूजा श्रद्धालुओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन श्रीपद्मावती देवी मंदिर में दर्शन और पूजा के बिना यह पूजा अधूरी मानी जाती है। दोनों मंदिरों की यात्रा और पूजा से भक्तों का विश्वास है कि उन्हें धन, वैभव और सुख-शांति की प्राप्ति होती है।

Related News

Nari Special

भाई दूज 2025: ये है तिलक करने का परफेक्ट समय और शुभ तारीख

भाई दूज 2025: ये है तिलक करने का परफेक्ट समय और शुभ तारीख
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it