कम बजट में यूं करें Rajasthan की रॉयल लाइफ Experience, कभी नहीं भूल पाएंगे मजेदार ट्रिप

नारी डेस्क: अगर आप कभी राजाओं की रॉयल लाइफ जीने का सपना देखते हैं, लेकिन बजट जेब पर भारी पड़ जाता है तो अब चिंता छोड़ दीजिए! राजस्थान में ऐसे कई खूबसूरत और किफायती डेस्टिनेशन हैं, जहाँ आप कम खर्च में शाही ठाठ का मज़ा ले सकते हैं। महलों की भव्यता, ऊँट सफारी का रोमांच और लोक संगीत की मधुर धुनें सब कुछ आपको असली “राजस्थानी रॉयल एक्सपीरियंस” का एहसास दिलाएंगी। बस एक सही प्लान बनाइए और तैयार हो जाइए एक ऐसी ट्रिप के लिए, जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे!

कम बजट में करें राजस्थान की सैर

अगर आप परिवार के साथ बजट में राजस्थान घूमना चाहते हैं तो यहां पर एक लोकेशन का चुनाव करें। यहां पर उदयपुर, जयपुर, माउंट आबू और जैसलमेर जैसे खूबसूरत जगह है। आप इनमें से किसी एक जगह पर जा सकते हैं। एक लोकेशन का चुनाव करने के बाद जब आप घूमने जाते हैं तो शहर के अंदर कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं और खर्च भी काम आता है। राजस्थान में ऐसी जगह भी मौजूद है जहां ठंडा का एहसास गर्मी के दिनों में मिलता है। ये है राजस्थान का हिल स्टेशन माउंट अबू जिसके सामने हिमाचल प्रदेश भी फेल है।

राजस्थान घूमने की सस्ती जगह

यहां पर कई सारी खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतें है और activities भी की जा सकती है। लेकिन एंट्री फीस जहां ज्यादा है वहां जाने से परहेज करें। यहां पर कई सारे ऐसे स्थान है जहां पर एंट्री लेने के लिए 200 से ₹300 देने पड़ सकते हैं। कम बजट में ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इन जगहों पर जाने से बचें।

कैसे पहुंचें राजस्थान

वैसे तो आप बस, ट्रिन या प्लाइट से भी राजस्थान जा सकते हैं, लेकिन अगर आप बजट देख रहे हैं तो ट्रेन बेहतरीन ऑप्शन है। दिल्ली से जयपुर- उदयपुर के लिए आसानी से ट्रेन मिल जाती है और इसके लिए आपको सिर्फ डेढ़ सौ से दो सौ रुपये खर्च करने पड़ेगें। ये किराया स्लीपर कोच का होता है। इस तरह से ट्रेन से आने जाने का खर्च तीन लोगों के लिए ₹1200 पड़ता है।

राजस्थान में रुकने के लिए होटल और हॉस्टल

किसी भी जगह पर जाने के बाद वहां रुकने का खर्चा ही बहुत ज्यादा होता है। राजस्थान में काम वाले बजट होटल आपको मिल जाएंगे। इन होटल में 1200 से 1500 रुपये के बीच वाले होटल में आपको रात गुजराने को मिल जाएगी। इस हिसाब से 2 दिन का खर्च 3000 से 3600 के बजट में होगा।