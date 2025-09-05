Teacher Day: एक शिक्षक ऐसा भी , सालों से स्कूल की लड़कियों काे मुफ्त में दे रहे Self Defense Training

नारी डेस्क: रांची के कांके के एक खेल शिक्षक स्कूली लड़कियों को आत्मरक्षा कौशल से सशक्त बना रहे हैं और अपना समय और विशेषज्ञता निःशुल्क समर्पित कर रहे हैं। मार्शल आर्ट और ताइक्वांडो दोनों में ब्लैक बेल्ट प्राप्त शारीरिक प्रशिक्षक शकील अंसारी पिछले सात वर्षों से सरकारी स्कूलों में मुफ्त प्रशिक्षण दे रहे हैं। अंसारी छठी से बारहवीं कक्षा तक की छात्राओं को कराटे और ताइक्वांडो का प्रशिक्षण देने के लिए हर सोमवार और शुक्रवार को कांके से एसएस प्लस टू हाई स्कूल, चिल्डाग तक 25 किलोमीटर की यात्रा करते हैं।



अंसारी ने कहा- "लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाने की शिक्षा विभाग की पहल के अनुसार, मैंने 2017 में चिल्डाग में छात्राओं को प्रशिक्षण देना शुरू किया। शुरुआत में, मुझे तीन महीने का वेतन मिला, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि इतनी कम अवधि पर्याप्त नहीं थी इसलिए, मैंने हफ़्ते में दो दिन मुफ़्त प्रशिक्षण जारी रखने का फ़ैसला किया। साल में मुझे एक स्कूल से लगभग पंद्रह हज़ार रुपये मिलते हैं, लेकिन मैं लगभग सात स्कूलों में प्रशिक्षण देता हूं। रांची विश्वविद्यालय से कला स्नातक, अंसारी ने 2010 में कॉम्बेट सिस्टम इंडिया, बरियातू से मार्शल आर्ट की शुरुआत की और 2015 में ब्लैक बेल्ट हासिल किया। बाद में उन्होंने 2019 में झारखंड यूनाइटेड ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन से ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल की, जहाँ वे अब राज्य कोच के रूप में कार्यरत हैं।



हालाँकि उनकी आजीविका अहमद अली मॉडर्न हाई स्कूल, सुलभ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, किड्स गार्डन पब्लिक स्कूल, माउंट हेरा स्कूल और बीएनएन गर्ल्स स्कूल जैसे निजी संस्थानों में छात्रों को प्रशिक्षण देने से आती है, अंसारी ने खुद को सरकारी स्कूलों में मुफ़्त प्रशिक्षण देने के लिए समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा- "मेरी कमाई निजी स्कूलों से होती है, लेकिन सरकारी स्कूलों में मुझे केवल तीन महीने का वेतन मिलता है। बाकी साल मैं लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उन्हें मुफ़्त प्रशिक्षण देता हूं। उनमें से कई राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी हैं," । पिछले कुछ वर्षों में, अंसारी ने कई सरकारी संस्थानों में अपना प्रशिक्षण बढ़ाया है।