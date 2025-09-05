सतर्क रहो! लुधियाना में कभी भी आ सकती है बाढ़, सतलुज नदी में पानी का बहाव हुआ तेज

नारी डेस्क: लुधियाना ज़िला प्रशासन ने सतलुज नदी के तेज़ बहाव के कारण ज़िले के पूर्वी हिस्से में एक तटबंध पर भारी दबाव पड़ने के बाद अलर्ट जारी कर दिया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि अगर 'बंध' (तटबंध) और कमज़ोर होकर टूटता है, तो ससराली, बूंट, रावत, हवास, सीरा, बूथगढ़, मंगली टांडा, ढेरी, ख्वाजके, खासी खुर्द, मंगली कादर, मत्तेवाड़ा, मंगत और मेहरबान जैसे गांवों में बाढ़ आ सकती है।



निवासियों को सतर्क रहने, जहां तक हो सके ऊपरी मंज़िल पर चले जाने और अगर वे निचले या एक मंज़िला घरों में रहते हैं, तो अस्थायी रूप से सुरक्षित आश्रयों में चले जाने की सलाह दी गई है। राहों (घोंसगढ़), चंडीगढ़ और टिब्बा रोड पर स्थित 'सत्संग घरों' और कैलाश नगर के साथ-साथ खासी कलां, भुखरी और मत्तेवाड़ा के स्कूलों और मंडियों में बचाव केंद्र स्थापित किए गए हैं।प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया है कि वे अपने ज़रूरी दस्तावेज़ वाटरप्रूफ बैग में रखें और यह सुनिश्चित करें कि बुज़ुर्गों, बच्चों और बीमारों को पहले सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए।



ज़िला प्रशासन ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष के लिए हेल्पलाइन नंबर - 0161-2433100 और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर - 112 भी जारी किए हैं। प्रशासन ने एक बयान में कहा- "इस समय लोगों का सहयोग बेहद जरूरी है और लोगों की जान बचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पंजाब भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या गुरुवार को बढ़कर 43 हो गई, जबकि राज्य में 1.71 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर लगी फ़सलें बर्बाद हो गई हैं।