Bollywood Celebrity के चहेते फैशन डिजाइनर का  हुआ निधन,  200 अरब का है कारोबार

  05 Sep, 2025
Bollywood Celebrity के चहेते फैशन डिजाइनर का  हुआ निधन,  200 अरब का है कारोबार

नारी डेस्क: इतालवी फ़ैशन डिजाइनर और अरबपति ब्रांड के मालिक, जियोर्जियो अरमानी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे इतालवी शैली और शान के प्रतीक थे, जिन्होंने आधुनिक दर्शकों के लिए पुरुषों और महिलाओं के सूट को नए सिरे से डिज़ाइन किया। उनकी कंपनी अरमानी ने फ़ैशन से आगे बढ़कर सौंदर्य, सुगंध, संगीत, खेल और यहां तक कि लक्ज़री होटलों तक फैले एक साम्राज्य का निर्माण किया, जिससे सालाना 2 अरब पाउंड से अधिक की कमाई हुई।
कई बॉलीवुड अभिनेत्री अरमानी के आउटफिट पहन चुकी हैं। फ़ैशन डिज़ाइनर डोनाटेला वर्साचे ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर दिवंगत डिज़ाइनर को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी एक तस्वीर पोस्ट की और कहा- "आज दुनिया ने एक दिग्गज खो दिया, उन्होंने इतिहास रचा और उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा।" ब्रांड के इंस्टाग्राम पेज पर एक बयान में कहा गया- "अरमानी ने अपने अंतिम दिनों तक काम किया, खुद को कंपनी, कलेक्शन और कई चल रही भविष्य की परियोजनाओं के लिए समर्पित कर दिया।"

2006 में मॉडल एना कैरोलिना रेस्टन की एनोरेक्सिया नर्वोसा से मृत्यु के बाद, वह कम वज़न वाली मॉडलों को रनवे पर प्रतिबंधित करने वाले पहले डिज़ाइनर भी थे। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स ने इंस्टाग्राम पर डिज़ाइनर के साथ अरमानी ड्रेस में अपनी एक तस्वीर साझा की, जिस पर उन्होंने "एक सच्चा दोस्त। एक लीजेंड" और एक दिल टूटने वाला इमोजी लिखा। ब्रिटिश डिज़ाइनर पॉल स्मिथ ने भी अपने "प्रिय मित्र और साथी डिज़ाइनर" के बारे में बात की।
 

